Ayelén Paleo defendió a su madre detenida por trata de personas: "Ella es mega inocente"

En medio de una crisis personal y mediática, Paleo expresó su dolor por la situación que enfrenta su madre, Elizabeth Rodrigo, acusada de integrar una red de trata de personas.

Hoy 18:04

Ayelén Paleo está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que su madre, Elizabeth Rodrigo, fuera detenida e imputada en una causa por trata de personas con fines de explotación sexual. Según las autoridades, la organización de la que supuestamente formaba parte Rodrigo habría recaudado más de 12 millones de pesos mensuales. Este escándalo ha golpeado no solo a la familia, sino también la vida personal de la bailarina, quien recientemente confirmó su separación de Andrés Gagliano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En medio de la tormenta mediática, Paleo se expresó públicamente para respaldar a su madre. Lo hizo a través de un audio enviado al ciclo Mitre Live, donde explicó el dolor que le genera la situación. “No tengo ganas de hablar y me duele mucho lo que se está diciendo. Pasan los días y siguen averiguando más cosas”, comentó, visiblemente afectada por las repercusiones.

Sin embargo, la bailarina se mostró esperanzada de que la situación se resolverá pronto: “Es cuestión de tiempo, mi mamá va a salir la semana que viene o la otra. Ella es recontra mega inocente y no tiene nada que ver”. Ayelén también reveló el impacto emocional que esta crisis tiene sobre ella, afirmando: “Yo no estoy bien, no estoy pasando un buen momento. Una llora y se olvidan de lo importante, que es la trata de personas”.

A pesar de la tormenta que vive, Paleo también mostró empatía hacia las víctimas del delito en cuestión. “Me pongo en lugar de la gente que sufrió. A veces me río de lo que dicen, pero después veo las imágenes y no lo puedo creer. Es cuestión de tiempo, le van a terminar haciendo una nota a mi mamá”, expresó con emoción.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Ayelén se pronuncia públicamente sobre la causa. En una aparición reciente en el programa Infama (América), la exvedette defendió a su madre entre lágrimas, visiblemente quebrada y al borde de un ataque de nervios.

La detención de Elizabeth Rodrigo fue llevada a cabo por la División de Investigaciones de Trata de Personas, y la causa sigue en desarrollo, con la familia Paleo en el centro de un mediático escándalo judicial.