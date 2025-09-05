VIDEO: Messi tuvo un encontronazo con Rincón y casi terminan a las piñas

La Pulga encaró al histórico mediocampista de la Vinotinto y ambos tuvieron que ser separados por sus propios compañeros.

Hoy 18:20

El 4 de septiembre de 2025 quedará marcado en la historia del fútbol argentino como el día en que Lionel Messi jugó su último partido con la Selección Argentina en territorio nacional. En una noche cargada de emociones, el capitán albiceleste convirtió dos goles en la goleada 3-0 frente a Venezuela en el Monumental. Sin embargo, también protagonizó un cruce inesperado con el histórico venezolano Tomás Rincón, que encendió la tensión en el túnel hacia los vestuarios.

El episodio ocurrió al finalizar el primer tiempo, cuando el árbitro chileno Piero Maza marcó el descanso. Con Argentina arriba en el marcador por un golazo de Messi, los futbolistas se dirigían a los vestuarios. Mientras algunos jugadores hablaban entre sí para ajustar detalles, el capitán argentino se quedó atrás en la fila, esperando el ingreso de Rincón.

Al verlo, Messi le recriminó su accionar en una jugada y llegó a propinarle un empujón, lo que generó un tumulto entre los integrantes de ambas delegaciones. El delantero Salomón Rondón fue clave para calmar la situación, interponiéndose entre los dos y logrando que la discusión no pasara a mayores. También intervinieron el cuarto árbitro José Cabrero y el asistente Claudio Urrutia para poner orden.

Tras algunos intercambios verbales, Messi saludó con un abrazo a su excompañero Josef Martínez y se dirigió finalmente al vestuario local, donde pudo enfocarse nuevamente en el partido. En el complemento, el capitán brilló con otro tanto y disfrutó de una despedida soñada frente a los hinchas argentinos.

La noche, más allá del cruce con Rincón, quedará en la memoria por la emoción de ver por última vez a Messi vestido de celeste y blanco en Argentina, en un Monumental que lo despidió con ovaciones interminables.