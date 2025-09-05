Quedó presentado el Torneo Regional de Vóley Sub 16 Masculino que se disputará en Olímpico

Participarán clubes de Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta y La Rioja, todos en busca de clasificar a la Copa Argentina de Clubes.

El Club Ciclista Olímpico fue escenario de la presentación oficial del Torneo Regional de Vóley Sub 16 Masculino, que reunirá a 20 equipos de toda la región en tres jornadas de competencia y camaradería.

El acto contó con la presencia del Secretario de Deportes, Prof. Carlos Dapello, la dirigencia de Olímpico encabezada por el presidente Dr. Mario Suárez, el ex presidente y asesor permanente Dr. Oscar Ledesma Abdala, y referentes del vóley provincial y regional, entre ellos Walter Santillán, en representación de la Federación.

Durante el fin de semana, los equipos participantes competirán en la fase de grupos y en la definición del torneo. Participarán clubes de Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta y La Rioja, todos en busca de clasificar a la Copa Argentina de Clubes, que se disputará en noviembre en Chapadmalal.

Todo está listo para vivir un gran Regional en las canchas Vicente Rosales y Centenario 1, con lo mejor del vóley juvenil del NOA.