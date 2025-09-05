La Municipalidad y la Asociación Música de Mujeres dictarán capacitaciones gratuitas sobre composición y fotografía

Por consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al número 3855208430 o enviar un mensaje a las redes sociales de la asociación Música de Mujeres.

La Municipalidad de la Capital en articulación con la Asociación de Música de Mujeres, dictará capacitaciones gratuitas para docentes, estudiantes y público en general, con cupos limitados.

El próximo viernes 12 en el Óvalo del Parque Sur, se realizará a las 10 horas un seminario intensivo de Composición y Narrativa Fotográfica, a cargo de la artista visual Gretel Martínez.

Además, a las 14 horas se desarrollarán de forma simultánea los talleres "El alma cantora" con la vocalista Paola Bernal y "Ritmos Populares Argentinos" con la compositora Pampi Torre.

"Las capacitaciones cuentan con resolución ministerial y serán dictadas por reconocidas artistas a nivel nacional, por lo que invitamos a los docentes y a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa que destaca el rol de la música, la danza y la fotografía en la cultura", indicó la subsecretaria de Educación, Nancy Bravo.

Por su parte, la presidenta de Música de Mujeres, Natalia Almirón, agradeció al municipio "por permitir que la población acceda de forma gratuita a estas formaciones dictadas por artistas de primer nivel, entendiendo que el arte es fundamental para enriquecer la mente y el espíritu".

