Ángela Torres aclaró sus declaraciones sobre Rusherking: "No era mi intención"

Luego de que Rusherking respondiera a sus comentarios sobre la diferencia económica en su relación, Ángela Torres aclaró que sus palabras no fueron dirigidas a su expareja y suavizó la crítica, asegurando que fue un "chiste" del programa.

Hoy 20:06

Ángela Torres está en el centro de la polémica luego de que, en una conversación con los conductores de "Nadie dice nada", hablara de su relación con Rusherking y revelara que terminó "prácticamente endeudada" debido a las diferencias económicas con el cantante. Además, mencionó que él era "mezquino", lo que generó la respuesta de Rusherking, quien en sus redes sociales expresó su enojo por las declaraciones y la acusó de "pasearse por mil programas".

Ante la repercusión de sus palabras, Ángela Torres decidió aclarar su postura en varias entrevistas. En su charla con Luzu, la panelista suavizó su discurso y aseguró que sus comentarios no iban dirigidos a Rusherking de manera directa. "Son chistecitos del aire", explicó, y agregó que en el programa estaban hablando sobre cómo "cuidar la economía". Reconoció que había hablado de ella misma, admitiendo que en su momento "flasheó" que tenía un ingreso económico que no poseía.

Cuando fue consultada sobre la reacción de su ex, quien se mostró molesto por la cantidad de entrevistas que dio tras su ruptura, Ángela no dudó en responder: "Debe ser su percepción". También remarcó que, aunque ambos tengan distintas visiones de la relación, no tenía intenciones de explicarle cómo son las cosas "para mí".

En cuanto a la separación, Torres también aclaró que no hubo una ruptura dramática, sino que simplemente "se terminó el amor". A pesar de la segunda oportunidad que se dieron como pareja, la relación llegó a su fin "de un día para el otro". Finalmente, sobre la interpretación de que había llamado a Rusherking "rata", Ángela fue tajante: "No era la intención para nada".