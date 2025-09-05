Ingresar
Mariano Obarrio analizó en Radio Panorama el escenario político previo a las elecciones en Buenos Aires

El periodista fue entrevistado este viernes en el programa El Dueño de la Tarde.

El periodista Mariano Obarrio dialogó con Radio Panorama y planteó un panorama crítico para el oficialismo de Javier Milei en la antesala de las elecciones bonaerenses. Según advirtió, el Gobierno cometió un “gravísimo error” al nacionalizar la campaña en lugar de enfocarse en la agenda provincial. “La elección se transformó en un plebiscito a favor o en contra de la gestión de Milei, y hoy en la provincia de Buenos Aires su imagen es muy mal vista en los sectores más humildes”, señaló.

Obarrio advirtió que los casos de presunta corrupción, como el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad y las denuncias en organismos como PAMI y ANSES, golpearon fuerte en el electorado. “Esto generó un desencanto muy importante, incluso en la clase media alta que inicialmente había apoyado a Milei”, apuntó. Al mismo tiempo, subrayó que la inflación y la pérdida del poder adquisitivo agravan el malestar social: “La gente no llega a fin de mes, la situación es desesperante”.

El periodista también advirtió que la abstención podría alcanzar el 50%, lo que beneficiaría a los aparatos locales, en especial a los intendentes peronistas. En cuanto a las consecuencias de una eventual derrota oficialista, no descartó cambios en el gabinete y reacciones económicas. “El resultado del domingo va a ser clave para la elección de octubre y puede disparar consecuencias políticas y económicas impredecibles”, concluyó.

