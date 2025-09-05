El gobernador Zamora participó del acto de egreso de 537 agentes de policía

El evento se desarrolló en la escuela de cadetes Coronel Lorenzo Lugones.

Hoy 21:24

El gobernador Gerardo Zamora, acompañado por el jefe de Gabinete, Elías Suárez, y el vicegobernador Carlos Silva Neder, participaron este viernes por la tarde del acto de egreso de la XXI Promoción de la Escuela de Suboficiales y Agentes “Sargento 1° Segundo Gregorio Pesce”, que en total incorporó a 537 nuevos agentes de la Policía de la Provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia se desarrolló en el Complejo de Formación, Capacitación y Reentrenamiento Policial de la Escuela de Cadetes "Coronel Lorenzo Lugones", donde también estuvieron el ministro de Gobierno, Marcelo Barbur; el senador José Emilio Neder, el secretario de Seguridad, Marcelo Pato; el jefe de Policía, Laureano Silva; el subjefe Walter Gómez; el director de la Escuela de Cadetes “Coronel Lorenzo Lugones”, Alejandro Décima, y el subdirector de la Escuela de Suboficiales, Santiago Ruiz, entre otros invitados y familiares de los egresados.

Asimismo, la senadora Claudia de Zamora envió su salutación a los flamantes agentes, a quienes felicitó por haber alcanzado este objetivo con esfuerzo y compromiso, además de destacar el importante rol que desempeñarán en el servicio a la comunidad.

La ceremonia se inició con la bendición del capellán Luis Cruz. Luego se realizó la entrega de distinciones y medallas a quienes se destacaron en su etapa de formación.

Al hacer uso de la palabra, el subdirector de la Escuela de Suboficiales agradeció el apoyo permanente del Gobierno de la provincia y destacó el valor de la educación y la formación continua en la fuerza, remarcando que cada nuevo integrante de la institución tiene la misión de proteger, servir y dar confianza a la ciudadanía, consolidando el rol de la Policía de la Provincia en el fortalecimiento de la seguridad pública.

Subrayó que este egreso representa, no solo el inicio de una nueva etapa en la vida profesional de los agentes, sino también una muestra del esfuerzo colectivo del Gobierno provincial para seguir consolidando políticas públicas en materia de seguridad y capacitación policial.

Al finalizar, el jefe de Policía tomó juramento a los nuevos agentes, quienes se comprometieron a cumplir con responsabilidad y vocación las funciones que demanda la institución policial.