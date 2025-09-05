Avanza la investigación por la denuncia de la abogada Analía Mamaní contra su expareja

La Justicia lleva adelante el caso de violencia de género que fue denunciado por la abogada de 44 años.

Hoy 22:02

La Justicia avanza en la investigación del caso de violencia de género denunciado por la abogada Analía Mammaní, de 44 años, quien relató haber vivido un verdadero “infierno” junto a su expareja, un hombre con antecedentes que fue detenido hace una semana. Según la denuncia, la letrada sufrió todo tipo de tormentos, desde agresiones físicas hasta situaciones de privación de la libertad.

De acuerdo con el testimonio de su abogada querellante, Sandra Ayaya, la víctima presentaba hematomas en todo el cuerpo al momento de ser rescatada por la Policía, además de haber denunciado que fue quemada con un cuchillo caliente, drogada, encerrada en el baúl de un vehículo y obligada a comer alimento para gatos.

“Ha sido el mismísimo infierno”, sostuvo Ayaya, quien confirmó que el lunes se presentará una ampliación de la denuncia junto con nuevas pruebas y testimonios, ya que buscan que se readecúe la imputación, que hasta el momento figura como “lesiones leves calificadas”.

La querella cuestiona el hermetismo con que se maneja la causa y advirtió que se intentaría minimizar la gravedad de lo vivido. La próxima semana se sumarán vecinos como testigos y se aportarán videos que refuerzan el relato de la víctima, además de documentación sobre deudas y maniobras económicas que el acusado habría dejado a su nombre.