Doblete y asistencia de taco de Retegui en el triunfazo de Italia por las Eliminatorias

Hoy 21:18

La Selección de Italia aplastó este viernes a Estonia por 5-0, en la tercera fecha del Grupo I de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, con una actuación estelar de Mateo Retegui, autor de dos goles y una exquisita asistencia de taco.

El delantero abrió el camino de la goleada en el segundo tiempo con una jugada de lujo: a los 13 minutos, inventó un pase de taco perfecto para que Moise Kean rompiera el cero con un cabezazo. Poco después, Retegui amplió la diferencia con un disparo cruzado desde fuera del área que dejó sin respuesta al arquero Karl Hein.

Sobre el cierre, el flamante refuerzo del Al-Qadsiah de Arabia Saudita volvió a brillar: tras un gran desborde de Andrea Cambiaso, conectó de cabeza y selló su doblete para el 4-0 parcial. Los otros goles de la Azzurra fueron obra de Giacomo Raspadori y Alessandro Bastoni, completando una victoria contundente.

Con este triunfo, Italia quedó tercera en su zona con un partido menos que Noruega (12 puntos) e Israel (9). En tanto, Retegui reafirma su lugar en el seleccionado que defiende desde 2023, acumulando 8 goles y 2 asistencias en 21 partidos, tras haber disputado la Eurocopa 2024 y con la mira puesta en el Mundial 2026.