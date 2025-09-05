Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 SEP 2025 | 15º
X
Somos Deporte

Doblete y asistencia de taco de Retegui en el triunfazo de Italia por las Eliminatorias

Italia aplastó por 5-0 a Estonia por la fecha 3 del Grupo I, en el Gewiss Stadium. El argentino, exjugador de Boca y Talleres, fue figura con dos tantos y una habilitación

Hoy 21:18
Mateo Retegui Italia

La Selección de Italia aplastó este viernes a Estonia por 5-0, en la tercera fecha del Grupo I de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, con una actuación estelar de Mateo Retegui, autor de dos goles y una exquisita asistencia de taco.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El delantero abrió el camino de la goleada en el segundo tiempo con una jugada de lujo: a los 13 minutos, inventó un pase de taco perfecto para que Moise Kean rompiera el cero con un cabezazo. Poco después, Retegui amplió la diferencia con un disparo cruzado desde fuera del área que dejó sin respuesta al arquero Karl Hein.

Sobre el cierre, el flamante refuerzo del Al-Qadsiah de Arabia Saudita volvió a brillar: tras un gran desborde de Andrea Cambiaso, conectó de cabeza y selló su doblete para el 4-0 parcial. Los otros goles de la Azzurra fueron obra de Giacomo Raspadori y Alessandro Bastoni, completando una victoria contundente.

Con este triunfo, Italia quedó tercera en su zona con un partido menos que Noruega (12 puntos) e Israel (9). En tanto, Retegui reafirma su lugar en el seleccionado que defiende desde 2023, acumulando 8 goles y 2 asistencias en 21 partidos, tras haber disputado la Eurocopa 2024 y con la mira puesta en el Mundial 2026.

TEMAS Mateo Retegui

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto finalizó último en la segunda práctica del Gran Premio de Italia de Fórmula 1
  2. 2. Aeronaves militares del régimen de Maduro hostigaron a un buque de la Armada de EEUU
  3. 3. Choque múltiple en el puente carretero generó demoras y caos vehicular
  4. 4. Descubren a menores fabricando "tumberas” en una vivienda abandonada de Villa del Carmen
  5. 5. Independiente Rivadavia eliminó a Tigre y sacó boleto a las semifinales de la Copa Argentina
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT