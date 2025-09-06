Central Argentino y Mitre no pasaron del cero en La Banda

El Albo y el Aurinegro empataron sin goles por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña.

Hoy 00:30

Central Argentino y Mitre empataron 0-0 este viernes por la noche en el estadio “Osvaldo Juárez” por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña, en un partido parejo que se disputó ante un buen marco de público en la ciudad de La Banda.

El Albo y el Aurinegro buscaron romper el marcador durante los 90 minutos, pero la falta de precisión en los últimos metros terminó obligándolos a repartirse los puntos. En el elenco bandeño, se dio la presentación de Matías Rojas como DT interino, tras la salida de Juan Pablo Gómez, en lo que significó su debut al frente del equipo.

En la división Reserva, Central Argentino se quedó con el triunfo al imponerse 3-1. Con la igualdad en Primera, ambos equipos alcanzaron los 8 puntos y se ubican en el séptimo y octavo lugar de la Zona B.

En la última fecha, Central Argentino visitará a Defensores de Forres, mientras que Mitre será local frente a Vélez de San Ramón.

Programación:

Banfield 0-0 Yanda

Vélez de San Ramón 5-0 Instituto Santiago

Central Argentino 0-0 Mitre

El domingo se jugarán seis encuentros en simultáneo a las 16.00:

Güemes vs. Independiente de Fernández (en cancha de Estudiantes, a puertas cerradas) – Zona B

Sportivo Fernández vs. Unión Santiago (público local) – Zona A

Atlético Forres vs. Estudiantes (público local) – Zona A

Independiente de Beltrán vs. Villa Unión (público local) – Zona A

Agua y Energía vs. Unión de Beltrán (público local) – Zona B

Comercio vs. Defensores de Forres (público local) – Zona B

El capítulo se cerrará el martes 9 a las 16.00 con Sarmiento vs. Central Córdoba en La Banda, también con público local.