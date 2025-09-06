Jannik Sinner venció a Felix Auger-Aliassime y enfrentará a Alcaraz en la final del US Open

El italiano se impuso al canadiense por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 y volverá definir el título con el español, que dejó en el camino a Djokovic. Estará en juego el número 1 del mundo.

Hoy 00:57

El italiano Jannik Sinner (1° del ranking ATP) derrotó al canadiense Felix Auger-Aliassime (27°) por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4 en el Arthur Ashe Stadium y se clasificó a la final del US Open 2025, cuarto y último Grand Slam de la temporada. El vigente campeón volverá a enfrentarse en la definición con el español Carlos Alcaraz, quien más temprano superó en tres sets al serbio Novak Djokovic.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El duelo tenía un condimento extra: Sinner ponía en juego el número uno del mundo, ya que en caso de perder lo heredaba Alcaraz. Ahora, para retenerlo, el italiano deberá vencer al español en la gran final del domingo.

Sinner comenzó sólido, quebró en dos ocasiones y cerró el primer set con un claro 6-1. Sin embargo, Auger-Aliassime reaccionó en el segundo parcial, fue más agresivo y logró un quiebre clave para imponerse 6-3, aprovechando además una molestia abdominal del italiano que requirió atención médica.

En el tercer set, Sinner recuperó la iniciativa, consiguió un quiebre en el sexto game y lo administró para llevarse el parcial 6-3. El canadiense, que mostró señales de fatiga física, buscó acortar los puntos con saque y red, pero no logró sostener el ritmo.

En la cuarta manga, Auger-Aliassime dispuso de cinco oportunidades para quebrar en los primeros turnos de servicio de su rival, pero falló en la definición. Sinner, más efectivo, aprovechó la primera que tuvo y encaminó el triunfo con un 6-4 final.

Este fue el quinto enfrentamiento entre ambos, con balance favorable todavía para Auger-Aliassime (3-2), aunque el italiano sumó su segunda victoria consecutiva tras haberlo derrotado en Cincinnati este año.

La definición tendrá un sabor especial: será la tercera final consecutiva de Grand Slam entre Sinner y Alcaraz, con el agregado de que el ganador se quedará con el número 1 del mundo. El historial favorece al español por 9-5, con cinco choques recientes en finales: Alcaraz ganó cuatro (Roma, Roland Garros y Cincinnati 2025, además de Beijing 2024) y Sinner se quedó con Wimbledon.

En el US Open, el único antecedente entre ambos se dio en 2022, cuando Sinner se impuso en cuartos de final en un maratónico partido a cinco sets. El domingo volverán a verse las caras en Nueva York, en un cruce que promete ser histórico.