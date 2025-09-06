Estudiante santiagueño representará a la provincia en la Olimpiada Nacional de Física

Emanuel Arias, alumno del Colegio La Asunción, obtuvo el primer puesto en la instancia provincial y participará del certamen nacional que se disputará en noviembre.

Hoy 00:47

Emanuel Arias, estudiante de 5º año de la modalidad Ciencias Naturales del Colegio La Asunción, se consagró en el primer lugar de la instancia provincial de la Olimpiada Argentina de Física y será el representante de Santiago del Estero en la fase nacional, que se desarrollará en noviembre.

El joven logró la máxima puntuación tras superar varias evaluaciones teóricas y experimentales que forman parte de la competencia. Junto a él, también participó su compañero Marcos Vallejo, quien alcanzó el quinto puesto, destacándose ambos por sus resultados.

El profesor Antonio Brevetta, responsable de la preparación de los alumnos, se mostró orgulloso del desempeño de los jóvenes: “Fue un trabajo de mucho compromiso. Emanuel y Marcos se prepararon con esfuerzo y constancia, y hoy pueden ver reflejados esos logros”, expresó.

La Olimpiada Argentina de Física (OAF) es organizada por la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba, con el apoyo de la Secretaría de Educación de la Nación. Cada año reúne a estudiantes de todo el país, quienes participan en diferentes instancias que incluyen pruebas teóricas y experimentales.

Desde el Colegio La Asunción manifestaron su orgullo por los resultados obtenidos, resaltando que este tipo de certámenes no solo fortalecen el aprendizaje, sino que también fomentan el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y brindan experiencias significativas para el futuro de los estudiantes.