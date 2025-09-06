Ingresar
En vivo: Franco Colapinto afronta la tercera práctica del Gran Premio de Italia de Fórmula 1

El piloto argentino buscará mejorar lo realizado en la jornada del viernes. Antes saldrá a pista para la práctica 3.

Hoy 07:17

El argentino Franco Colapinto afrontará este sábado la práctica 3 y la clasificación del Gran Premio de Italia en el histórico circuito de Monza, con la ilusión de mejorar su rendimiento y acercarse a los puestos de mitad de tabla. Será un regreso especial para el piloto de Alpine, ya que fue allí donde debutó el año pasado en la Fórmula 1.

El inicio del fin de semana no fue sencillo. En la primera práctica, Colapinto fue reemplazado por el piloto de reserva Paul Aron, quien marcó el peor registro. Luego, en la segunda sesión, el bonaerense volvió al auto pero tampoco pudo escapar del último puesto. “Nos costó mucho, teníamos muy poco grip atrás. En general, no se sentía muy bien el auto. Un poco lo que nos pasa a veces”, reconoció tras la prueba.

Aun así, el argentino fue autocrítico y señaló que tiene margen para mejorar. “Tenía bastante tiempo para mejorar en dos curvas. El resto era muy parecido a Pierre (Gasly): en unos lugares más rápido, en otros un pelín más lento. Hay que buscar mucha más performance porque estamos muy lejos”, explicó.

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica a las 07:30 y la clasificación a las 11:00 (hora argentina). El domingo, en tanto, la carrera principal se pondrá en marcha a las 10:00. Toda la acción del Gran Premio de Italia podrá verse en vivo a través de Disney+ Premium.

