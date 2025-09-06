En vivo: tras quedar 14º en FP3, Franco Colapinto afronta la clasificación en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Con el Alpine, el piloto argentino completó la configuración con el objetivo de encontrar el mejor rendimiento para la clasificación y la carrera; Norris nuevamente fue el más rápido, con McLaren.

Hoy 10:30

Enfocado en evolucionar con el Alpine A525, Franco Colapinto fue intentando encontrar la configuración más óptima para recorrer los 5.793 metros del circuito de Monza y obtener el máximo potencial de su auto para la clasificación y carrera del Gran Premio de Italia, que se disputará este domingo desde la hora 10:00 de nuestro país.

Para ello, el piloto argentino fue trabajando durante la última práctica, en donde completó más de veinte (20) vueltas, primero con un juego de neumáticos de compuesto duro (14 giros), y sobre los últimos minutos con los blandos (8 rondas), con los cuales marcó su mejor tiempo en 1m20s034 y con ello quedó a 0s703 del McLaren de Lando Norris.

Además, Colapinto consiguió ubicarse por delante de su compañero Pierre Gasly (quien renovó en las últimas horas con Alpine F1 Team hasta 2028); el francés quedó 18° a 213/1000 del pilarense, empatando su tiempo con el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

El inicio del fin de semana no fue sencillo. En la primera práctica, Colapinto fue reemplazado por el piloto de reserva Paul Aron, quien marcó el peor registro. Luego, en la segunda sesión, el bonaerense volvió al auto pero tampoco pudo escapar del último puesto. “Nos costó mucho, teníamos muy poco grip atrás. En general, no se sentía muy bien el auto. Un poco lo que nos pasa a veces”, reconoció tras la prueba.

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica a las 07:30 y la clasificación a las 11:00 (hora argentina). El domingo, en tanto, la carrera principal se pondrá en marcha a las 10:00. Toda la acción del Gran Premio de Italia podrá verse en vivo a través de Disney+ Premium.