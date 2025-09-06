Nelson Castro sobre la salud de Javier Milei: “El Presidente tiene un problema psíquico importante”

El periodista y médico advirtió que el mandatario presenta conductas “ilógicas y patológicas” que afectan su gestión y generan fragilidad política.

Hoy 01:27

El periodista y médico Nelson Castro lanzó una fuerte advertencia sobre la salud del presidente Javier Milei al sostener que presenta un “problema psíquico importante de comportamiento” que se refleja en “actitudes ilógicas y patológicas”. Según explicó, estas características impactan directamente en la conducción del Gobierno y debilitan su poder político.

Durante su columna en Radio Rivadavia, Castro aseguró: “Estamos frente a un presidente de la República, digo con toda responsabilidad, con un problema psíquico importante de comportamiento en cuanto a conducta”.

Uno de los ejemplos que citó el especialista fue la negativa de Milei a buscar acuerdos a pesar de gobernar sin mayorías en el Congreso. Para Castro, esta postura genera una consecuencia política clara: “Un gobierno que vive peleándose todo el tiempo y no tiene ninguna mayoría, es un gobierno con una fragilidad y una pérdida de poder político fenomenal”.

El periodista también trazó un paralelismo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al remarcar que existen similitudes en los modos de conducción. Además, apuntó contra la relación del mandatario con su hermana, Karina Milei, a la que calificó como “patológica”, señalando que este vínculo tiene incidencia en la gestión nacional.

Finalmente, Castro evocó el caso de Winston Churchill y las revelaciones de su médico tras su muerte para advertir sobre los riesgos de la situación actual. En esa línea, planteó que en el futuro la sociedad podría preguntarse: “¿En manos de quién estuvimos?”. Asimismo, aseguró que esta preocupación ya comenzó a instalarse en “el mundo de los negocios y en el mundo de las finanzas”.