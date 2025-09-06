Mar del Plata: una mujer podría recibir prisión perpetua por matar a su hija con alcohol y éxtasis

Natalia Etcheverry, de 48 años, está acusada de asesinar a su hija de 8 años con discapacidad. La fiscalía sostiene que suministró drogas y alcohol de manera intencional.

En Mar del Plata avanza un juicio por un caso que conmocionó a la ciudad: una mujer de 48 años identificada como Natalia Etcheverry podría ser condenada a prisión perpetua por el homicidio de su hija de ocho años con discapacidad. El crimen, ocurrido en 2022, está caratulado como homicidio doloso.

El proceso judicial comenzó este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3, donde la fiscal Florencia Salas presentó pruebas clave contra la acusada. Según los peritajes, la víctima presentaba 2,27 gramos de alcohol en sangre y restos de benzodiacepinas sin metabolizar. Además, durante la investigación se hallaron restos de metanfetamina y metilendioxi en la vivienda de la mujer, compatibles con la droga conocida como éxtasis.

La causa se inició el 3 de septiembre de 2022, cuando la niña —que padecía retraso madurativo y trastornos epilépticos— fue hallada muerta en su domicilio. En ese momento, Etcheverry aseguró que había fallecido por causas naturales y los médicos certificaron el deceso sin signos de violencia. Sin embargo, el padre de la menor presentó sospechas en la fiscalía, lo que llevó a la exhumación del cuerpo y a una nueva autopsia que confirmó la presencia de drogas y alcohol.

La fiscalía sostiene que se trató de un homicidio doloso, ya que tanto el alcohol como las drogas fueron suministrados por Etcheverry con el objetivo de provocar la muerte de la niña. Por ello, solicitaron la pena de prisión perpetua.

En contraposición, la defensa de la acusada pidió la absolución y, en caso de no ser aceptada, que se la condene por un delito menor como abandono de persona.

El tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Sueyro, Federico Wacker Schroder y Fabián Riquert dará a conocer el veredicto el próximo 16 de septiembre.