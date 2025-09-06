Qué sectores lideran la implementación de la inteligencia artificial en Argentina

Según una investigación de International Data Corporation (IDC) la inversión en tecnologías de IA en América Latina alcanzará los $3,400 millones en 2025, y en el país.

Hoy 04:17

Por Marjorie Guerra, en diario Ámbito

La inteligencia artificial convirtió en un factor clave para la transformación digital de las empresas en Argentina. De acuerdo a un estudio de International Data Corporation (IDC), la inversión en tecnologías de IA en América Latina alcanzará los $3,400 millones en 2025, y en el país. Estas industrias están aprovechando la IA para personalizar servicios y mejorar la experiencia del cliente, marcando el camino hacia un uso más sofisticado de los datos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los usuarios demandan servicios más personalizados, y el análisis de datos históricos y preferencias permite a las empresas ofrecer soluciones a medida. Esto es posible gracias a la implementación de tecnologías de IA que explotan la información de manera eficiente.

Aunque la adopción de IA crece de manera sostenida, algunos sectores enfrentan desafíos significativos. Entre ellos, se destaca el sector salud que es uno de los que enfrentan más retos debido a preocupaciones sobre la seguridad y privacidad de los datos. El manejo de datos sensibles genera dudas, especialmente en tecnologías emergentes. Sin embargo, estas preocupaciones representan oportunidades para desarrollar soluciones más seguras y eficientes. El sector agrícola también está comenzando a explorar el uso de IA en decisiones ambientales y monitoreo climatológico, mostrando un gran potencial de crecimiento.

Las soluciones más buscadas incluyen chatbots avanzados, análisis predictivo y herramientas para ciberseguridad. Las nuevas versiones de chatbots, ahora más inteligentes, están siendo ampliamente adoptadas, especialmente en áreas operativas y de atención al cliente. Además, las empresas están aprovechando la IA para predicción y mantenimiento en plantas de operaciones, así como para fortalecer sus estrategias de ciberseguridad.

Aunque la implementación de IA no está exenta de retos. Para que la IA funcione correctamente, es crucial tener una estrategia de datos estructurada. Esto implica contar con fuentes de datos confiables y consistentes, integrar datos estructurados y no estructurados, y construir un Data Lake que permita explotar la información de manera efectiva. Además, proteger estos datos y minimizar vulnerabilidades sigue siendo un desafío clave para las organizaciones.

La inteligencia artificial se convirtió en un tema estratégico en las discusiones a nivel directivo. La resistencia a esta tecnología ha disminuido considerablemente. Las empresas saben que la IA no reemplazará a las personas, sino que empodera a quienes sepan utilizarla. Esto está redefiniendo la competitividad empresarial. Según sus estimaciones, para 2030, un alto porcentaje de compañías en la región contará con al menos un proyecto significativo basado en IA.

Inversión y tecnologías complementarias

Según un estudio realizado en 2024 por IDC, el 74% de las grandes empresas argentinas planea aumentar su inversión en inteligencia artificial en los próximos dos años. Además, el 63% ya se ajustó o tiene previsto ajustar sus presupuestos en otras áreas para redirigir recursos hacia iniciativas vinculadas a IA. El retorno promedio de estas inversiones es 2,6 veces su costo, con un plazo estimado de recuperación de casi 14 meses. De forma destacada, un 25% de las organizaciones encuestadas logró recuperar la inversión inicial en menos de seis meses.

El desarrollo de una solución de IA no se limita a la herramienta en sí, sino que abarca la integración de datos, almacenamiento y protección. Todo esto forma parte de un ecosistema tecnológico que incluye big data, automatización y modernización gradual de infraestructuras.

Cabe resaltar que, cuando las empresas buscan una solución, más que ir a buscar una tecnología puntual, lo que realmente desean es resolver un problema. Estos desafíos, en muchos casos, se solucionan mediante la integración de dos o más tecnologías, lo que potencia aún más la efectividad de la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial está transformando rápidamente los sectores que más la adoptan, al tiempo que abre nuevas oportunidades en áreas que aún están explorando su potencial. Con costos cada vez más accesibles y herramientas más avanzadas, la IA se perfila como un pilar fundamental para el crecimiento empresarial en Argentina.