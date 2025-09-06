Conmoción en Salta: un menor de 15 años mató a otro de 16 de una puñalada

La víctima recibió una herida mortal en la espalda y falleció en el hospital. El presunto agresor quedó a disposición de la Justicia.

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta, quedó conmocionada por un violento episodio que terminó con la vida de un adolescente de 16 años. El hecho ocurrió en horas de la tarde del viernes en la Plaza Santa Marta, donde la víctima se encontraba sentada cuando fue atacada con un arma blanca por un menor de 15 años.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, una filmación registró el momento en que el agresor se acercó a la víctima y, por motivos que se investigan, le aplicó una puñalada en la espalda. Tras la agresión, el atacante huyó del lugar.

De acuerdo a lo informado por El Tribuno de Salta, el joven herido alcanzó a llegar por sus propios medios al hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente. Pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida a causa de la gravedad de la lesión.

En paralelo, otro adolescente ingresó al hospital San Vicente de Paul con una herida punzocortante en la mano. Declaró que había sido víctima de un intento de robo, aunque las autoridades lo identificaron como el presunto autor del homicidio. El menor quedó detenido a disposición del Juzgado de Menores.

La Brigada de Investigaciones de la Policía trabajó en la zona para reunir pruebas y testimonios. Los investigadores procuran establecer si existían antecedentes de conflictos entre ambos adolescentes que pudieran explicar el origen del ataque.