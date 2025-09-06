Polémica en escuela catamarqueña por una directora que midió el largo de las polleras

Padres expresaron su malestar por lo vivido por varias jovencitas y pidieron explicaciones al respecto.

Padres de estudiantes que concurren a la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú denunciaron una situación incómoda que debieron vivir estudiantes de ese establecimiento escolar, cuando la directora Cora Modotti ingresó a diferentes cursos junto a personal de la institución “para medir el largo de las polleras en frente de todo el curso”.

Algunos padres señalaron que hubo chicas que incluso fueron obligadas a “subirse a los bancos” o a girar sobre sí mismas, y adelantaron, además, que pretenden reunirse con la directora para dialogar sobre el tema.

En conversación con el diario El Ancasti de Catamarca, los tutores manifestaron que las chicas se sintieron mal, se vieron ridiculizadas, humilladas y fueron objeto de burlas por parte de los varones del curso. “Está bien que se enseñan las normas –dijo una madre que pidió reserva de la identidad por temor a represalias contra su hija-, pero no es esa la manera de hacerlo. Así como se hizo, crea más resistencia y rechazo a las normas”, dijo.

Otra de las madres enfatizó: “Soy docente y como tal tengo muy claro que lo que pasó es claramente un acto de violencia”. Asimismo, varios progenitores coincidieron en que “las formas no son las adecuadas”. “Se podría haber llamado a la jovencita si la pollera era muy corta o mandar un comunicado”, argumentaron. “No tenían por qué hacerlas pasar por semejante incomodidad, de exponerlas girando y todo eso, ¡hay formas y formas!”.

Otra madre añadió que su hija volvió a la casa “muy incómoda y dolida” y cuestionó que una directora mujer exponga de esa manera a las alumnas. Los testimonios coinciden en que la medida se repitió en varios cursos. En todos los casos, las adolescentes fueron tratadas con expresiones como “tremendas” o con advertencias de que “debían alargar la pollera” y "dejar esas cosas para el boliche".

En contra

En redes sociales, algunos padres no coincidieron con esos testimonios. “No fue para tanto... mi hija estuvo presente y pasaron por el curso, pidieron que se levantaran del banco para ver el largo de la pollera, solo para ver, nunca midieron nada. Me parece que exageran, desde comienzo de año vienen enviando comunicados sobre la reglamentación de los uniformes. ¡Dejen de exagerar por favor!”, expresaron.

“Lo lamentable son los paros. Si no tienen regularmente clases no puede tampoco disciplinar alumnos dentro de la institución. Si los ven dos o tres días por semana, es otro problema. Es todo un tema”, dijo otro padre.