Las tres dudas del mercado que la gestión de Milei tendrá que responder después de las elecciones

Tras el test electoral de este domingo y, especialmente, una vez superadas las legislativas de octubre, los operadores y bancos esperan más claridad sobre el régimen cambiario y la acumulación de reservas.

Hoy 07:04

El mercado llega a las elecciones legislativas bonaerenses en un contexto de tensión. Tasas altas, intervención oficial en el dólar y un objetivo de acumulación de reservas que se aleja son solo algunas de las características de la escena financiera actual.

Aunque la votación en provincia de Buenos Aires es inminente, las legislativas de octubre parecen algo lejanas para mantener el clima de tensión actual. Por eso, algunos analistas esperan que el Gobierno empiece a despejar la incertidumbre ya desde la próxima semana.

¿Cuánto se gastará en intervenir sobre el dólar?

Entre las dudas que plantean los privados está la extensión y los montos de las ventas de dólares del Tesoro en el mercado cambiario. Las estimaciones privadas indican que en las primeras cuatro ruedas de participación oficial, el Gobierno habría gastado US$500 millones.

Dado que el poder de fuego inicial era de unos US$1700 millones, si las ventas continúan su ritmo debería bajar para que sea compatible con los ahorros que el Tesoro tiene disponibles en su cuenta en el Banco Central.

Según los analistas de PPI, las intervenciones oficiales podrían prolongarse hasta las legislativas de octubre, en función de los resultados de la elección bonaerense y sus implicancias políticas y de mercado.

¿Se volverá a acumular reservas?

El anuncio de venta de dólares en el mercado se sumó a las preocupaciones que ya había respecto de la acumulación de reservas. El objetivo no se cumplió en la primera revisión del acuerdo con el FMI y el Gobierno lo dejó de lado para concentrarse en la reducción de la inflación.

“Estas intervenciones refuerzan la necesidad de reposición de reservas hasta la próxima meta con el FMI, que se estimaba en US$6100 millones antes de comenzar con las ventas", puntualizó un informe de la consultora Outlier.

Así, los analistas esperan que una vez superada la contienda electoral el Gobierno vuelva a poner el foco en sumar dólares. Bank of America dijo en un informe publicado esta semana que espera que el Gobierno reanude la acumulación de reservas después de las elecciones, para mantenerse al día con sus obligaciones de deuda externa.

El FMI también remarcó la importancia de acumular divisas. En el último reporte de su staff, pidió que el Banco Central compre dólares de forma programada y que el Tesoro genere ingresos en moneda dura mediante privatizaciones y eventuales emisiones de deuda en el exterior.

¿Se mantiene el régimen cambiario?

El Gobierno ratificó esta semana la continuidad del esquema de bandas de flotación para el dólar. Pese al anuncio de intervención, los funcionarios del equipo económico aseguraron que el tipo de cambio sigue moviéndose libremente entre los valores mínimo y máximo. En la práctica, las ofertas oficiales mantuvieron al mayorista en la zona de los $1365.

Sin embargo, una parte de los analistas privados espera cambios tras las elecciones de octubre. Para Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, la eventual modificación puede ser parcial y siempre estará relacionada con el resultado de la votación.

“Las chances de que después de las elecciones, más aún si al Gobierno no le va bien en las legislativas de octubre, haya que cambiar el esquema monetario/cambiario. El anuncio de intervención significa que hay mucha tensión y que es probable que después de las elecciones haya que hacer un service al régimen, aunque no necesariamente se descarte del todo”, sostuvo.





Texto de Melina Manfredi.

Fuente: Todo Noticias.