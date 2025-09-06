Ingresar
Exitoso operativo sanitario en Horcos Tucucuna

La localidad del departamente Quebrachos fue visitada por profesionales de la salud que brindaron una completa asistencia a los pobladores de la misma.

Hoy 07:24
Departamento Quebrachos.

Días atrás, el hospital de Sumampa realizó un operativo sanitario en la localidad de Horcos Tucucuna, en el departamento Quebrachos.

La Dra. Pamela Serrano Nogalo, directora del hospital junto al servicio de Atención Primaria de la Salud, enfermería, farmacia y estudiantes de 6° años de la Facultad de Medicina de la UNSE que están completando la rotación obligatoria rural, llevaron adelante un exitoso operativo sanitario.

Según se supo, la tarea permitió realizar atención médica clínica en adultos y niños, control de embarazadas, control de carnet de vacunación y llenado de fichas de Anses. La tares se viene realizando en distintos puntos rurales de la provincia con el objetivo de asistir sanitariamente a todos los santiagueños.

