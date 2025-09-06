Atención: estas plantas de primavera son altamente tóxicas para tus mascotas

En el caso de que tu mascota haya ingerido alguna de estas plantas sin querer, debes ir sí o sí a ver a un veterinario.

Hoy 07:46

Cuando tenemos una mascota en nuestro hogar, tenemos que modificar muchos elementos de la casa, tanto estructurales como de decoración, para adaptarnos a sus necesidades y los posibles peligros que pueden presentarse. Por ejemplo, muchos dueños deben poner una red en sus balcones y ventanas para evitar accidentes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los amantes de las plantas tienen un conflicto con este asunto. Quienes tengan gatos o perros curiosos, deberán prestar especial atención a las flores y arbustos que tengan en sus casas, ya que algunas son altamente tóxicas para estos animales. Acá abajo te dejamos una lista de las que debes evitar a toda costa.

Plantas tóxicas para las mascotas

Algunas plantas al ser ingeridas pueden causar letargo, pérdida de apetito, vómitos, diarrea y andar inestable en las mascotas. Otras provocan insuficiencia renal, daños cardíacos o dificultades respiratorias. Por eso, es crucial evitar estas plantas:

Lirios

Azaleas

Narcisos

Tulipanes

Begonias

Jacintos

Ranúnculos

Dedalera

Tejo japonés

Cerezo de Jerusalén

Morera

Adelfa

Enredadera trompeta

Plantas aptas para tener en casa

Por otro lado, los amantes de las plantas tienen una solución, y es chequear que plantas si pueden estar en contacto con tu mascotas. Estas especies no tendrán ningún efecto en tu mascota:

Caléndulas

Boca de dragón (Antirrhinum majus)

Violetas africanas

Jacintos de uva (Muscari armeniacum)

Capuchina