Mascotas

Atención: estas plantas de primavera son altamente tóxicas para tus mascotas

En el caso de que tu mascota haya ingerido alguna de estas plantas sin querer, debes ir sí o sí a ver a un veterinario.

Hoy 07:46

Cuando tenemos una mascota en nuestro hogar, tenemos que modificar muchos elementos de la casa, tanto estructurales como de decoración, para adaptarnos a sus necesidades y los posibles peligros que pueden presentarse. Por ejemplo, muchos dueños deben poner una red en sus balcones y ventanas para evitar accidentes.

Los amantes de las plantas tienen un conflicto con este asunto. Quienes tengan gatos o perros curiosos, deberán prestar especial atención a las flores y arbustos que tengan en sus casas, ya que algunas son altamente tóxicas para estos animales. Acá abajo te dejamos una lista de las que debes evitar a toda costa.

Plantas tóxicas para las mascotas
Algunas plantas al ser ingeridas pueden causar letargo, pérdida de apetito, vómitos, diarrea y andar inestable en las mascotas. Otras provocan insuficiencia renal, daños cardíacos o dificultades respiratorias. Por eso, es crucial evitar estas plantas:

    Lirios

    Azaleas

    Narcisos

    Tulipanes

    Begonias

    Jacintos

    Ranúnculos

    Dedalera

    Tejo japonés

    Cerezo de Jerusalén

    Morera

    Adelfa

    Enredadera trompeta

Plantas aptas para tener en casa

Por otro lado, los amantes de las plantas tienen una solución, y es chequear que plantas si pueden estar en contacto con tu mascotas. Estas especies no tendrán ningún efecto en tu mascota:

    Caléndulas

    Boca de dragón (Antirrhinum majus)

    Violetas africanas

    Jacintos de uva (Muscari armeniacum)

    Capuchina

