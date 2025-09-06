Dictarán el taller de arte "Descubriendo el Cubismo" para niños en el CCB

Se trata de un taller gratuito para niños de 5 a 11 años. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda inscribirse con anticipación.

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) invita a los niños de 5 a 11 años a participar en el Taller de Arte "Descubriendo el Cubismo", que se llevará a cabo el próximo martes 9 y jueves 11 de septiembre, de 19:00 a 20:30 hs. Este taller, totalmente gratuito, tiene como objetivo introducir a los más pequeños en el fascinante mundo del Cubismo, una de las corrientes artísticas más innovadoras del siglo XX.

Durante la actividad, los niños podrán conocer la historia de los artistas cubistas más destacados y entender cómo estos pioneros transformaron el arte contemporáneo. A través de un recorrido visual, los participantes aprenderán a identificar las características del Cubismo y cómo los artistas revolucionaron el lenguaje pictórico de la época.

Al finalizar el taller, los niños podrán aplicar los conceptos aprendidos en la creación de una obra de arte propia, utilizando las técnicas y estilo del Cubismo, fomentando así su creatividad y expresión artística.

Inscripción: Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 hs., o telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados, por lo que se recomienda inscribirse con anticipación.