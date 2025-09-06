Un automóvil se incendió por completo en Las Termas: solo dejó pérdidas materiales

Aunque las llamas causaron daños materiales en el vehículo, no se registraron víctimas ni heridos en el incidente.

El incendio de un automóvil fue rápidamente controlado por los Bomberos Voluntarios de Termas de Río Hondo en el barrio Usina, específicamente en la intersección de las calles Ejército del Norte y Río Negro. Aunque las llamas causaron daños materiales en el vehículo, no se registraron víctimas ni heridos en el incidente.

Los bomberos, que llegaron al lugar con rapidez, pudieron sofocar el fuego, evitando que se extendiera a otros vehículos o propiedades cercanas. Sin embargo, los incendios de vehículos suelen propagarse con mucha velocidad, lo que hace casi inevitable que el daño sea total en estos casos.

Desde la institución se recordó a la comunidad la importancia de respetar el trabajo de los Bomberos Voluntarios, quienes, de manera gratuita y voluntaria, arriesgan su vida en cada intervención.