La emotiva propuesta de casamiento de una abuela a su pareja tras 57 años de amor

La abuela decidió romper con las convenciones y tomar la iniciativa, dejando a todos los presentes con el corazón lleno de emoción.

En un ambiente de profunda emoción familiar, un inesperado momento de ternura cautivó a miles de internautas. En un video viralizado en TikTok, una mujer conocida como “La Yaya” sorprendió a su pareja, “el tata”, al pedirle matrimonio durante un almuerzo familiar. Tras 57 años juntos, la abuela decidió romper con las convenciones y tomar la iniciativa, dejando a todos los presentes con el corazón lleno de emoción.

El gesto, cargado de historia y complicidad, ocurrió en una reunión familiar en su casa. En medio de la comida, “La Yaya” pidió la atención de todos y, con voz serena y emocionada, comenzó a hablar: "Yo quiero decirles algo a todos, que me conocen bien, en especial mis hijos, mis nietos, los que faltan ya van a llegar no importa, yo estoy en pareja con un señor que ahora en este momento quisiera pedirle casamiento".

El anillo que sacó de su bolsillo fue la señal que desbordó el amor que ambos compartían. Ante la propuesta, “el tata” no pudo evitar sonreír, mientras los hijos y nietos rompían en un unísono aplauso y exclamaban “aaww”. El beso de los enamorados, seguido de las lágrimas de ambos, selló este momento tan especial que emocionó no solo a la familia, sino a miles de personas que vieron el video.

El video, publicado por la usuaria @victoriagruccio, rápidamente se viralizó, alcanzando 459 mil reproducciones en tan solo dos días, superando los 57 mil “me gusta” y más de 1.350 comentarios de personas que expresaron su admiración por el gesto de “La Yaya”. Comentarios como “Qué tierna la señora” y “Me muero de amor” reflejan la conexión emocional que la historia logró generar en los usuarios de TikTok.