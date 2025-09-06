Pierre Gasly, compañero de Colapinto, extiende el contrato con Alpine hasta 2028

En plena reestructuración interna, la escudería francesa confirmó la continuidad del francés por tres temporadas más. El piloto de 29 años es el gran referente del equipo.

Hoy 09:16

Durante el Gran Premio de Italia, Alpine anunció oficialmente la extensión del contrato de Pierre Gasly hasta el final de la temporada 2028. El piloto francés, de 29 años, llegó al equipo en 2023 procedente de AlphaTauri y desde entonces consiguió dos podios: en Países Bajos 2023 y Brasil 2024.

La renovación se da en medio de un proceso de reestructuración interna dentro de la escudería con sede en Enstone. Steve Nielsen asumió el 1° de septiembre como nuevo director general, mientras que François Provost fue designado CEO de Renault Group en julio. A pesar del presente complicado, con Alpine último en el Campeonato de Constructores con solo 20 puntos —todos conseguidos por Gasly—, la apuesta del equipo por el francés es total.

“Estoy encantado de comprometer mi futuro a largo plazo con Alpine. Como francés, pilotar para una compañía automovilística francesa me hace sentir muy orgulloso. El apoyo de Flavio (Briatore), la confianza de François (Provost) y la gente de Enstone hicieron que esta decisión fuera natural”, declaró Gasly, quien aseguró que su objetivo es ganar carreras y campeonatos en los próximos años.

Por su parte, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, destacó la importancia de blindar al piloto: “Pierre fue un activo inmenso durante este difícil período. Estamos construyendo un proyecto sólido para estar preparados de cara a la nueva era de la Fórmula 1 en 2026. Ahora tenemos asegurado a nuestro piloto principal y confiamos en alcanzar grandes resultados”.