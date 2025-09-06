Horacio Zeballos busca la gloria en el US Open: va por el título de dobles junto a Granollers

El duelo será este sábado desde las 13, con transmisión de ESPN y Disney+.

Hoy 09:29

El US Open 2025 tendrá este sábado una definición de lujo en el cuadro de dobles masculinos, donde el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers buscarán la consagración. La dupla enfrentará a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski, rivales a quienes ya vencieron este año en la final de Roland Garros y que llegan con sed de revancha. El partido se disputará en el mítico Louis Armstrong Stadium desde las 13:00 (hora argentina).

En las semifinales, Zeballos y Granollers (cabezas de serie N°5) superaron a los estadounidenses Robert Cash y JJ Tracy, campeones universitarios de la NCAA. Tras un arranque implacable, se llevaron el primer set por 6-3, cedieron el segundo por el mismo marcador, pero en el decisivo demostraron toda su experiencia y cerraron el partido con un 6-1 demoledor.

Del otro lado, Salisbury y Skupski (N°6 del ranking) sufrieron para derrotar a Yuki Bhambri y Michael Venus en un partido maratónico que duró casi tres horas: 6-7(2), 7-6(5) y 6-4. Los británicos llegan con un 2025 sólido, con finales en Toronto, Qatar y Barcelona, y buscan revancha tras caer ante Zeballos y Granollers en París.

Para Zeballos, de 40 años, esta es una nueva oportunidad de seguir haciendo historia para el tenis argentino y sumar un título grande a su carrera. Una vez terminada la final, el marplatense viajará a Países Bajos para sumarse al equipo argentino de Copa Davis, que jugará la serie ante el local en Groningen, por un lugar en el Final 8 de noviembre.

Además, una hora antes de la final, el cordobés Gustavo Fernández buscará su primer título del US Open en tenis sobre sillas de ruedas. Se medirá en la cancha N°11 contra el japonés Tokito Oda, máximo favorito del certamen, con quien ayer se consagró campeón en dobles.