Zeballos y Granollers levantaron tres matchpoints y se consagraron campeones del US Open

La pareja argentina-española se quedó con una final para el infarto ante la dupla británica de Joe Salisbury y Neal Skupski y se quedaron con su segundo Grand Slam del año.

Hoy 17:41

El argentino Horacio Zeballos cerró una temporada inolvidable al conquistar el US Open 2025 en la modalidad de dobles junto al español Marcel Granollers, tras vencer en una final electrizante a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski en el Arthur Ashe Stadium.

El partido fue una verdadera batalla: la dupla albiceleste-catalana comenzó en desventaja tras caer 3-6 en el primer set, pero reaccionó con autoridad y se impuso 7-6 (4) en el segundo para forzar el tercero. En el desenlace, supieron sobreponerse a tres match points en contra y lograron cerrar la victoria por 7-5 para quedarse con el título.

Una dupla que hace historia

Este triunfo significó el segundo Grand Slam de la temporada para Zeballos y Granollers, que ya habían festejado en Roland Garros. Además, ampliaron la ventaja en el historial del año frente a Salisbury y Skupski: les ganaron en París y ahora en Nueva York, aunque los británicos se habían impuesto en Wimbledon.

Con 40 años, Zeballos volvió a demostrar su vigencia y se mostró emocionado por el logro: “No sé qué pensar, fue una batalla asombrosa. Es injusto que haya un ganador y un perdedor porque ellos hicieron un partido excepcional”, expresó el marplatense. “Acabo de ganar el US Open, es tan hermoso estar aquí y más ante un público increíble para ver un partido de dobles”, agregó conmovido tras la consagración.

Un lugar en la historia del tenis argentino

Con este título, Zeballos se convirtió en el quinto argentino campeón en el US Open, sumando su nombre a una lista de lujo. Antes lo habían logrado Guillermo Vilas en 1977, Gabriela Sabatini en 1990, Juan Martín del Potro en 2009 y, recientemente, Gustavo Fernández, quien se impuso en dobles adaptados junto al japonés Tokito Oda.

La consagración en Nueva York ratifica a Zeballos-Granollers como una de las mejores parejas del circuito y alimenta la ilusión de seguir haciendo historia en el circuito de dobles de la ATP.