Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 SEP 2025 | 12º
X
Locales

Se llevará a cabo el ofrecimiento de cargos y horas cátedra para docentes en el sistema "Consejo Virtual"

Los cargos y horas cátedra estarán disponibles desde las 00 hs. del sábado 06 hasta las 23:59 hs. del domingo 07 de septiembre de 2025.

Hoy 09:47

El Consejo General de Educación (CGE), a través de las Direcciones Generales de Nivel Inicial, Nivel Primario, Nivel Secundario y Nivel Superior, comunica a los docentes que se llevará a cabo el ofrecimiento de cargos y horas cátedra titulares y suplentes por necesidad de servicio, a partir de las 00 hs. del día sábado 06 hasta las 23:59 hs. del día domingo 07 de septiembre de 2025. El ofrecimiento se realizará a través del sistema “Consejo Virtual” en el Portal Oficial del CGE, accesible desde www.cgesantiago.gob.ar en la sección “Consejo Virtual”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los ofrecimientos se llevarán a cabo conforme a la LOM 2025 y las pautas establecidas en la Resolución N° 1857/2025 del CGE.

Nivel Inicial

  1. Jardín de Infantes Nº 714 Anexo Esc. 639 – Región VIII – Yacu Hurmana, Dpto. Salavina
  2. Jardín de Infantes Nº 882 Anexo Esc. 301 – Región III – Cañada de Robles, Dpto. Río Hondo

Nivel Primario

  1. Escuela Superior Nº 204 "José Jacinto Berutti" - Jornada Simple (Región IV) - Bandera, Dpto. Belgrano
  2. Escuela Nº 208 - Jornada Completa - Mal Paso, Dpto. Capital
  3. Escuela N° 871 - Jornada Simple (Región V) – Quimilí, Dpto. Moreno
  4. Escuela Superior Nº 198 Provincia de San Luis - Jornada Simple (Región V) - Quimilí, Dpto. Moreno
  5. Escuela N° 905 - Jornada Simple (Región VI) - Santa Rosa, Dpto. Alberdi
  6. Escuela N° 602 - Jornada Simple (Región VI) - Villa Matoque, Dpto. Copo
  7. Escuela N° 737 - Jornada Simple (Región IV) – Pinto, Dpto. Aguirre
  8. Escuela N° 923 Ramón Aguilar - Jornada Completa - Hoyón, Dpto. Atamisqui
  9. Escuela N° 79 - Jornada Simple (Región IV) – Selva, Dpto. Rivadavia

Nivel Secundario

  1. Colegio Secundario "Dr. René Favaloro" - La Banda, Dpto. Banda
  2. Colegio Secundario Villa Del Carmen - Santiago del Estero, Dpto. Capital
  3. Colegio Secundario "27 de Abril" - Colonia Tinco, Dpto. Río Hondo
  4. Colegio Secundario "Fray José Genesio Baldan" - Monte Quemado, Dpto. Copo
  5. Colegio Secundario Ing. Pbro. Pedro Fils Pierre - La Banda, Dpto. Banda
  6. Escuela Técnica Nº 10 "María Santísima" - Villa Robles, Dpto. Robles
  7. Escuela Agrotécnica - De Frías, Dpto. Choya
  8. Agrupamiento Nº 86057 - Candelaria, Dpto. Copo
  9. Escuela Piloto N° 1 "Maximio S. Victoria" - Fernández, Dpto. Robles
  10. Agrupamiento Nº 86027 - Las Delicias, Dpto. Pellegrini
  11. Agrupamiento Nº 063 - San José del Boquerón, Dpto. Copo
  12. Agrupamiento Nº 86057 - Candelaria, Dpto. Copo
  13. Agrupamiento Nº 86144 - San Juan, Dpto. Loreto
  14. Agrupamiento Nº 150 - Villa Atamisqui, Dpto. Atamisqui
  15. Agrupamiento Nº 86055 - La Represa, Dpto. Choya

Nivel Superior

  1. IFD Nº 9 - Suncho Corral, Dpto. Juan Felipe Ibarra
  2. ISFDC Nº 1 - Añatuya, Dpto. General Taboada
  3. CENT Nº 1 - Santiago del Estero, Dpto. Capital

Recordatorio:

  • Las inscripciones para el ofrecimiento de cargos y horas cátedra se realizarán exclusivamente a través del sistema “Consejo Virtual” en el Portal Oficial del CGE.
  • Los cargos y horas cátedra estarán disponibles desde las 00 hs. del sábado 06 hasta las 23:59 hs. del domingo 07 de septiembre de 2025.
  • Para consultas, los docentes pueden ingresar al portal www.cgesantiago.gob.ar y consultar la Sección "Consejo Virtual".

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba enfrenta a Vélez por la Supercopa Argentina con la ilusión de volver a gritar campeón
  2. 2. Estudiante santiagueño representará a la provincia en la Olimpiada Nacional de Física
  3. 3. En vivo: tras quedar 14º en FP3, Franco Colapinto afronta la clasificación en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1
  4. 4. Nelson Castro sobre la salud de Javier Milei: “El Presidente tiene un problema psíquico importante”
  5. 5. Mar del Plata: una mujer podría recibir prisión perpetua por matar a su hija con alcohol y éxtasis
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT