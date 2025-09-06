Habilitá las notificaciones haciendo click aquí y recibí nuestras noticias al instante.
Se llevará a cabo el ofrecimiento de cargos y horas cátedra para docentes en el sistema "Consejo Virtual"
Los cargos y horas cátedra estarán disponibles desde las 00 hs. del sábado 06 hasta las 23:59 hs. del domingo 07 de septiembre de 2025.
El Consejo General de Educación (CGE), a través de las Direcciones Generales de Nivel Inicial, Nivel Primario, Nivel Secundario y Nivel Superior, comunica a los docentes que se llevará a cabo el ofrecimiento de cargos y horas cátedra titulares y suplentes por necesidad de servicio, a partir de las 00 hs. del día sábado 06 hasta las 23:59 hs. del día domingo 07 de septiembre de 2025. El ofrecimiento se realizará a través del sistema "Consejo Virtual" en el Portal Oficial del CGE, accesible desde www.cgesantiago.gob.ar en la sección "Consejo Virtual".
Los ofrecimientos se llevarán a cabo conforme a la
LOM 2025 y las pautas establecidas en la Resolución N° 1857/2025 del CGE. Nivel Inicial Jardín de Infantes Nº 714 Anexo Esc. 639 – Región VIII – Yacu Hurmana, Dpto. Salavina Jardín de Infantes Nº 882 Anexo Esc. 301 – Región III – Cañada de Robles, Dpto. Río Hondo Nivel Primario Escuela Superior Nº 204 "José Jacinto Berutti" - Jornada Simple (Región IV) - Bandera, Dpto. Belgrano Escuela Nº 208 - Jornada Completa - Mal Paso, Dpto. Capital Escuela N° 871 - Jornada Simple (Región V) – Quimilí, Dpto. Moreno Escuela Superior Nº 198 Provincia de San Luis - Jornada Simple (Región V) - Quimilí, Dpto. Moreno Escuela N° 905 - Jornada Simple (Región VI) - Santa Rosa, Dpto. Alberdi Escuela N° 602 - Jornada Simple (Región VI) - Villa Matoque, Dpto. Copo Escuela N° 737 - Jornada Simple (Región IV) – Pinto, Dpto. Aguirre Escuela N° 923 Ramón Aguilar - Jornada Completa - Hoyón, Dpto. Atamisqui Escuela N° 79 - Jornada Simple (Región IV) – Selva, Dpto. Rivadavia Nivel Secundario Colegio Secundario "Dr. René Favaloro" - La Banda, Dpto. Banda Colegio Secundario Villa Del Carmen - Santiago del Estero, Dpto. Capital Colegio Secundario "27 de Abril" - Colonia Tinco, Dpto. Río Hondo Colegio Secundario "Fray José Genesio Baldan" - Monte Quemado, Dpto. Copo Colegio Secundario Ing. Pbro. Pedro Fils Pierre - La Banda, Dpto. Banda Escuela Técnica Nº 10 "María Santísima" - Villa Robles, Dpto. Robles Escuela Agrotécnica - De Frías, Dpto. Choya Agrupamiento Nº 86057 - Candelaria, Dpto. Copo Escuela Piloto N° 1 "Maximio S. Victoria" - Fernández, Dpto. Robles Agrupamiento Nº 86027 - Las Delicias, Dpto. Pellegrini Agrupamiento Nº 063 - San José del Boquerón, Dpto. Copo Agrupamiento Nº 86057 - Candelaria, Dpto. Copo Agrupamiento Nº 86144 - San Juan, Dpto. Loreto Agrupamiento Nº 150 - Villa Atamisqui, Dpto. Atamisqui Agrupamiento Nº 86055 - La Represa, Dpto. Choya Nivel Superior IFD Nº 9 - Suncho Corral, Dpto. Juan Felipe Ibarra ISFDC Nº 1 - Añatuya, Dpto. General Taboada CENT Nº 1 - Santiago del Estero, Dpto. Capital Recordatorio: Las inscripciones para el ofrecimiento de cargos y horas cátedra se realizarán exclusivamente a través del sistema “Consejo Virtual” en el Portal Oficial del CGE. Los cargos y horas cátedra estarán disponibles desde las 00 hs. del sábado 06 hasta las 23:59 hs. del domingo 07 de septiembre de 2025. Para consultas, los docentes pueden ingresar al portal www.cgesantiago.gob.ar y consultar la Sección "Consejo Virtual".