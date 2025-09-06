Convocatoria extraordinaria para cobertura de horas cátedra en el I.F.D.N° 8 de Pinto

La inscripción será exclusivamente virtual y se realizará desde el 6 hasta el 7 de septiembre de 2025.

El Consejo General de Educación (CGE), mediante la Junta de Calificaciones y Clasificaciones de Nivel Superior, convoca de manera excepcional y extraordinaria a la inscripción para la cobertura de horas cátedra del primer grado del escalafón docente para el I.F.D. N° 8 de la ciudad de Pinto, Dpto. Aguirre, dependiente de la Dirección General de Nivel Superior. La convocatoria responde a una necesidad de servicio conforme a los requisitos establecidos en la RESOL-2025-1857-E-GDESDE-CGE.

El cargo disponible corresponde a cinco (5) horas cátedra de Gramática II, en el turno vespertino/noche del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura.

Para la elaboración del Listado Extraordinario de Cargos, la Junta de Calificaciones y Clasificaciones del Nivel Superior tendrá en cuenta el puntaje que posea el aspirante en el LOM Ordinario y Extraordinario 2025, siguiendo las pautas dispuestas en la Resolución N° 1857/2025.

Las inscripciones serán exclusivamente virtuales y deberán realizarse a través del siguiente formulario en el periodo comprendido entre las 00 hs. del sábado 06 de septiembre y las 23:59 hs. del domingo 07 de septiembre de 2025. El formulario está disponible en el siguiente enlace:

Formulario de Inscripción

Es importante que los interesados completen el formulario dentro del plazo establecido para poder participar del proceso de selección.