Copa Argentina 2025: así quedó el cuadro de semifinales y todos los resultados

Independiente Rivadavia venció a Tigre y es el primer semifinalista. Ahora espera por River o Racing, mientras que, del otro lado del cuadro, Newell’s, Belgrano, Argentinos y Lanús buscan un lugar entre los cuatro mejores.

Hoy 09:45

La 15ª edición de la Copa Argentina entró en su etapa de definición y ya tiene a su primer semifinalista confirmado. Con un contundente 3-1, Independiente Rivadavia venció a Tigre y se metió entre los cuatro mejores del certamen, gracias a los goles de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio. Ahora, el equipo mendocino espera por el ganador del picante cruce entre River y Racing, que promete ser uno de los partidos más atractivos del torneo.

Del otro lado del cuadro, Newell’s se enfrentará a Belgrano, mientras que Argentinos Juniors chocará ante Lanús para definir a los dos equipos que completarán la nómina de semifinalistas. Cabe recordar que el campeón de esta edición asegurará un cupo en la Copa Libertadores 2026, lo que le da un valor agregado a la competencia.

La Copa Argentina 2025 ya tuvo sorpresas importantes, como la eliminación de Boca Juniors en 16avos de final a manos de Atlético Tucumán, mientras que River sigue en carrera y es uno de los principales candidatos al título. La definición del certamen se perfila apasionante y podría ofrecer cruces históricos rumbo a la final.

Resultados de cuartos de final

Del lado de Independiente Rivadavia (un finalista saldrá de aquí):

  • Tigre 1 - 3 Independiente Rivadavia
  • Racing vs. River (por disputarse)

Del otro lado del cuadro (el otro finalista saldrá de aquí):

  • Newell’s vs. Belgrano (por disputarse)
  • Argentinos vs. Lanús (por disputarse)

