El 7 de septiembre el cielo se vestirá de un espectáculo astronómico único: un eclipse lunar total

Este fenómeno será visible en su totalidad en el este de África, Asia y Australia, mientras que otras regiones del mundo podrán observarlo de forma parcial.
El 7 de septiembre de 2025, el cielo se vestirá de un espectáculo astronómico único: un eclipse lunar total, que se conocerá popularmente como Luna de Sangre. Este fenómeno será visible en su totalidad en el este de África, Asia y Australia, mientras que otras regiones del mundo podrán observarlo de forma parcial.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El eclipse total se producirá entre las 14:30 y 15:52 hora de Argentina (17:30 a 18:52 UTC), pero lamentablemente no será visible en América, ya que la Luna no será visible en ese horario desde nuestro continente. Durante el eclipse, la Luna adquirirá un tono rojizo intenso, lo que se debe al paso de la Luna a través de la sombra de la Tierra. La atmósfera terrestre dispersa la luz azul y permite que la luz roja llegue a la Luna, creando este fenómeno visual.
A diferencia de los eclipses solares, no se necesita protección ocular especial para observar un eclipse lunar. La NASA recomienda buscar un lugar con buena visibilidad y cielos despejados para disfrutar del espectáculo. Aunque se puede ver a simple vista, el uso de binoculares o telescopios enriquecerá la experiencia.
Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Existen tres tipos principales de eclipses lunares:
Septiembre será un mes lleno de eventos astronómicos:
Este eclipse lunar total promete ser uno de los eventos astronómicos más fascinantes del año.