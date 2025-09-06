El 7 de septiembre el cielo se vestirá de un espectáculo astronómico único: un eclipse lunar total

Este fenómeno será visible en su totalidad en el este de África, Asia y Australia, mientras que otras regiones del mundo podrán observarlo de forma parcial.

El 7 de septiembre de 2025, el cielo se vestirá de un espectáculo astronómico único: un eclipse lunar total, que se conocerá popularmente como Luna de Sangre. Este fenómeno será visible en su totalidad en el este de África, Asia y Australia, mientras que otras regiones del mundo podrán observarlo de forma parcial.

El eclipse total se producirá entre las 14:30 y 15:52 hora de Argentina (17:30 a 18:52 UTC), pero lamentablemente no será visible en América, ya que la Luna no será visible en ese horario desde nuestro continente. Durante el eclipse, la Luna adquirirá un tono rojizo intenso, lo que se debe al paso de la Luna a través de la sombra de la Tierra. La atmósfera terrestre dispersa la luz azul y permite que la luz roja llegue a la Luna, creando este fenómeno visual.

¿Cómo ver el eclipse?

A diferencia de los eclipses solares, no se necesita protección ocular especial para observar un eclipse lunar. La NASA recomienda buscar un lugar con buena visibilidad y cielos despejados para disfrutar del espectáculo. Aunque se puede ver a simple vista, el uso de binoculares o telescopios enriquecerá la experiencia.

Tipos de eclipses lunares

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite. Existen tres tipos principales de eclipses lunares:

Eclipse total: La Luna entra completamente en la sombra de la Tierra, adquiriendo un color rojizo. Eclipse parcial: Solo una parte de la Luna atraviesa la sombra, quedando parcialmente oscurecida. Eclipse penumbral: La Luna pasa por la penumbra, la zona más tenue de la sombra terrestre, lo que produce un oscurecimiento muy leve, a veces imperceptible.

Otros eventos astronómicos de septiembre 2025

Septiembre será un mes lleno de eventos astronómicos:

Eclipse solar parcial: El 21 de septiembre será visible principalmente en el sur de Australia, la Antártida y zonas oceánicas del Pacífico y Atlántico. Recuerde usar protección ocular para este evento.

El será visible principalmente en el y del Pacífico y Atlántico. Recuerde usar protección ocular para este evento. Fases lunares: El 7 de septiembre también coincide con la luna llena , conocida este año como Luna del Maíz , que se dará junto con el eclipse lunar total.

El también coincide con la , conocida este año como , que se dará junto con el eclipse lunar total. Equinoccio de primavera: El 22 de septiembre a las 15:19 hora de Argentina (18:19 UTC), marcando el comienzo de la primavera en el hemisferio sur y el otoño en el hemisferio norte. Durante el equinoccio, el día y la noche tendrán casi la misma duración en todas las latitudes.

Este eclipse lunar total promete ser uno de los eventos astronómicos más fascinantes del año.