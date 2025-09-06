Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 SEP 2025 | 16º
X
Mundo

Le quiso revisar el celular a su novio, este se negó a dárselo y lo mató de una puñalada

La mujer ya habría demostrado reacciones violentas. La discusión se originó tras celebrar el cumpleaños de la víctima.

Hoy 11:16

Cleidiane Alves Ferreira, de 20 años, asesinó a su pareja con una puñalada en el pecho. Según confesó la joven, el hecho, que ocurrió el 16 de agosto pero se conoció en las últimas horas, se desencadenó después de que Jonas Ferreira Nunes, de 32 años, se negara a entregarle su teléfono que ella pretendía revisar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El crimen sucedió en la ciudad de Formosa do Rio Preto, en Bahía, Brasil. Jonas celebraba su cumpleaños con amigos y familiares cuando ocurrió la tragedia. Al finalizar la fiesta, comenzó una discusión entre la pareja porque él se negó a darle acceso a su celular. En ese contexto, Ferreira reaccionó violentamente y lo apuñaló.

Te recomendamos: Encontró a la mujer con el amante, lo mató, la obligó a limpiar la escena, se duchó y huyó

El ataque ocurrió en el barrio Nuevo Horizonte. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital local, pero no resistió y murió.

Cleidiane Ferreira fue arrestada dos horas después del crimen, al ser hallada en la casa de un familiar. Según la Policía Militar de Bahía, en el momento del interrogatorio, confesó el asesinato.

La familia de Jonas Nunes declaró que la pareja llevaba alrededor de seis meses junta y que Cleidiane Ferreira ya mostraba comportamientos agresivos, llegando incluso a amenazar a Jonas con un cuchillo frente a su hija, de apenas seis años.

Según el diario Daily Mirror, se realizaron homenajes en memoria de Jonas. En los mensajes, lo recordaron como “un hombre de gran corazón” y “un padre ejemplar para su hija”, asegurando que era reconocido en la ciudad por su carácter y bondad.

TEMAS Brasil

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto quedó afuera en Q1 y largará 18º en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1
  2. 2. Central Córdoba enfrenta a Vélez por la Supercopa Argentina con la ilusión de volver a gritar campeón
  3. 3. Estudiante santiagueño representará a la provincia en la Olimpiada Nacional de Física
  4. 4. Nelson Castro sobre la salud de Javier Milei: “El Presidente tiene un problema psíquico importante”
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 6 de septiembre: anticipan cielo despejado y una máxima de 20°
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT