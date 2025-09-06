Ingresar
Caputo reafirmó el compromiso del Gobierno: "La gente quiere que aceleremos, no que frenemos"

El ministro de Economía utilizó sus redes sociales para dejar en claro el compromiso del Gobierno con las reformas clave y reafirmar el rumbo económico del oficialismo.

Hoy 11:22

A pocas semanas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para dejar en claro el compromiso del Gobierno con las reformas clave y reafirmar el rumbo económico del oficialismo. En un mensaje publicado a través de su cuenta en X, Caputo destacó: "Solo vamos a acelerar, como quiere la gente. Avanzaremos con las reformas tributaria y laboral para seguir cambiando el país".

Este pronunciamiento, acompañado de un video que rápidamente se viralizó, fue una respuesta directa a las especulaciones políticas que sugerían una posible desaceleración del programa de reformas impulsado por La Libertad Avanza. En las imágenes, Caputo enfatiza: "Se hizo campaña prometiendo este cambio. La gente quiere que aceleremos, no que frenemos. Y eso es lo que vamos a hacer".

La elección de Caputo para comunicar este mensaje en las redes sociales no es casual. En un contexto electoral cargado de tensiones y expectativas, el respaldo a la continuidad del plan económico se presenta como un factor clave para la campaña oficialista. Con un país inmerso en debates sobre el futuro de las reformas, especialmente en un momento electoral decisivo, el mensaje del ministro busca reafirmar el compromiso del Gobierno con su agenda y despejar dudas sobre una posible desaceleración.

El video, que originalmente fue publicado por otro usuario y luego citado por Caputo, se convirtió rápidamente en un referente de la postura del ministro y el oficialismo. El video refleja la determinación del Gobierno de avanzar sin frenos en las reformas que consideran esenciales para el futuro del país.

