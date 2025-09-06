Francos intensificó las críticas hacia Franco Bindi: "Él mismo participó en la filtración de los audios"

El jefe de Gabinete volvió a hablar de la filtración de los polémicos audios de Diego Spagnuolo y Karina Milei.

Hoy 11:27

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intensificó las críticas hacia Franco Bindi, abogado y pareja de la diputada Marcela Pagano, en el contexto de la denuncia presentada por el Gobierno ante la Justicia relacionada con la filtración de los polémicos audios de Diego Spagnuolo y Karina Milei. En su denuncia, el Ejecutivo señala una presunta “operación de inteligencia ilegal” que involucraría a varias figuras cercanas al oficialismo y a la oposición.

Francos, quien ya había apuntado en otras ocasiones contra Bindi, reaccionó nuevamente a una entrevista de Gisella Robles, expareja y socia de Bindi, quien aseguró no tener dudas de que el abogado participó en el esquema de filtración de los audios. Robles había afirmado que Bindi estuvo involucrado en el escándalo y lo vinculó con “agentes de la SIDE, Hugo Moyano, Leopoldo Moreau, Luis D'Elía y el chavismo”.

El jefe de Gabinete no tardó en replicar a través de las redes sociales, expresando: “La expareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios… Qué sorpresa… Además, tiene vínculos con ‘agentes de la SIDE, Hugo Moyano, el radical K Leopoldo Moreau, Luis D’Elía y el chavismo’. ¿Y ahora?”.

La respuesta de Marcela Pagano

La diputada Marcela Pagano no tardó en responder a las acusaciones. A través de sus redes sociales, la legisladora cargó contra la administración de Francos y expresó: “Si esto es lo mejor que tienen en nuestra contra, ahora me explico por qué el país está como está. Una psicópata al mejor estilo bebé Reno, pasamos del espionaje ruso y venezolano al drama pasional. Son un meme con patas”. En su respuesta, Pagano también tocó otros temas sensibles para el oficialismo, preguntando: “Qué le parece si hablamos de CORRUPCIÓN? Se la llevaron del Andis, ¿sí o no? Menem lo hizo? La filtración para que Ud señale como incapaz a Santiago Caputo al frente de la SIDE se la armaron estos dos especialistas en espionaje Vila y Armelino?”.

La versión de Franco Bindi

Por su parte, Franco Bindi utilizó sus redes sociales para negar las acusaciones. “Sobre los dichos de esta mujer a la que supe darle trabajo: JAMÁS fue mi pareja. Por eso actúa como una psicópata al mejor estilo Bebé Reno. No hablo con ella hace años (por mi decisión)”, escribió el abogado, quien se distanció de Robles y rechazó las insinuaciones.