Verstappen hizo la pole y largará primero en el GP de Italia de Fórmula 1
La actividad continuará el domingo, la carrera principal se pondrá en marcha a las 10:00. Toda la acción del Gran Premio de Italia podrá verse en vivo a través de Disney+ Premium.
Hoy 12:19
Nota en desarrollo...
La parrilla para la Fórmula 1 el GP de Italia, en Monza
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Oliver Bearman (Haas)
- Nico Hulkenberg (Sauber)
- Carlos Sainz (Williams)
- Alexander Albon (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)