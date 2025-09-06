Ingresar
Verstappen hizo la pole y largará primero en el GP de Italia de Fórmula 1

La actividad continuará el domingo, la carrera principal se pondrá en marcha a las 10:00. Toda la acción del Gran Premio de Italia podrá verse en vivo a través de Disney+ Premium.

Hoy 12:19
Max Verstappen

Nota en desarrollo...

La parrilla para la Fórmula 1 el GP de Italia, en Monza

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Kimi Antonelli (Mercedes)
  7. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  8. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  9. Fernando Alonso (Aston Martin)
  10. Lewis Hamilton (Ferrari)
  11. Oliver Bearman (Haas)
  12. Nico Hulkenberg (Sauber)
  13. Carlos Sainz (Williams)
  14. Alexander Albon (Williams)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  17. Lance Stroll (Aston Martin)
  18. Franco Colapinto (Alpine)
  19. Pierre Gasly (Alpine)
  20. Liam Lawson (Racing Bulls)

