"En esta pista el motor influye mucho", dijo Colapinto analizando su rendimiento en la Qualy del GP de Italia

El piloto argentino de Alpine largará 18° en Monza y reconoció que perdió “filin” con el auto en clasificación.

Hoy 12:49

El argentino Franco Colapinto finalizó la clasificación del GP de Italia en la P18 y no ocultó su frustración tras una jornada de altibajos en Monza. El piloto de Alpine explicó que, a diferencia de lo ocurrido en la FP3, en la que se sintió cómodo y con un auto competitivo, en la Qualy perdió sensaciones y no pudo exprimir el monoplaza.

“El auto no me lo pusieron a punto en la FP1 y anoche hicimos un buen trabajo con el equipo. En la FP3 me sentí cómodo, era previsible, podía empujar y hacer lo que quería. Pero en clasificación perdimos ese filin que tenía con el auto, había mucha leca y piedras en algunas curvas que me complicaron. Perdí una décima que no alcanzó para pasar de ronda, pero sabíamos que iba a ser difícil”, expresó Colapinto.

El pilarense también remarcó que la Qualy estuvo extremadamente ajustada y que pequeños detalles hicieron la diferencia: “Estuve muy cerca, la clasificación fue increíblemente apretada. Sentí los problemas del auto y podríamos haber pasado mejorando un poquito esto y lo otro. Es una pena, pero tenemos que seguir trabajando”.

Sobre la carrera de este domingo, Colapinto anticipó que no será sencilla y que la potencia del motor será determinante en Monza: “Sabemos que en esta pista el motor influye mucho, así que habrá que ser inteligentes y aprovechar las oportunidades”.

Por último, el argentino celebró la renovación de Pierre Gasly con Alpine hasta 2028 y destacó la relación interna del equipo: “Estoy contento, es positivo tener un piloto como Pierre por más años. Estamos trabajando para que los dos hagamos lo mejor posible y el equipo crezca”.

