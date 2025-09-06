El Gobierno Nacional detectó fallas en pasaportes argentinos y pide la devolución inmediata de los mismos

Solicitan la devolución de estos documentos, que comprometen la integridad de los viajes internacionales. Afectados en todo el mundo, se garantizará el reemplazo sin costo.

Hoy 13:40

El Gobierno Nacional ha emitido un comunicado urgente tras detectar fallas en la fabricación de entre 5.000 y 6.000 pasaportes argentinos, que comprometen su seguridad. Esta anomalía podría afectar la validez de los documentos en controles migratorios internacionales, y el Ejecutivo solicitó a los ciudadanos afectados que los devuelvan inmediatamente al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) o a los consulados argentinos en el exterior.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Consulado argentino en San Pablo, Brasil, envió un correo a los ciudadanos residentes en esa ciudad el 22 de agosto, informando que los pasaportes que pertenecen a la serie AAL, con numeraciones que van desde AAL314778 hasta AAL620088, son los que presentan la falla. Se estima que más de 200.000 documentos están en revisión, aunque el Gobierno aclaró que no todos los pasaportes de esta serie tienen el defecto.

¿Qué causa la falla?

El defecto se debe a un problema en la tinta negra de seguridad utilizada en la impresión de los pasaportes, suministrada por un proveedor alemán que ha trabajado con el RENAPER durante los últimos 12 años. La falla es invisible al ojo humano y solo puede ser detectada por equipos de lectura en los puestos migratorios. A pesar de la detección de esta irregularidad, las autoridades aseguran que el incidente se encuentra resuelto desde hace varias semanas y que la producción continúa con normalidad.

Procedimiento para la devolución

El RENAPER, en coordinación con Migraciones y Cancillería, ha dispuesto que los pasaportes sospechosos sean devueltos al RENAPER o a los consulados en el exterior, donde se verificará si la tinta fue correctamente aplicada. En los casos en que se detecte que el documento es defectuoso, se procederá a imprimir un nuevo pasaporte y a remitirlo a los ciudadanos afectados sin ningún costo adicional.

El Gobierno también aseguró que, si los ciudadanos necesitan viajar de urgencia, se les tramitará un pasaporte de emergencia sin cargo alguno, para garantizar su libre circulación.