Estafa virtual en el barrio Centro: ingresó a un link desconocido y le robaron más $2.500.000

Hoy 15:15

Un preocupante caso de fraude bancario se registró este sábado en el barrio Centro, cuando un hombre presentó una denuncia ante la Comisaría local. Según su relato, recibió un correo electrónico aparentemente legítimo de un banco, el cual contenía un link que lo llevó a una página que, aparentemente, era de la entidad financiera.

El denunciante explicó que, al ingresar al link, dos transferencias automáticas fueron realizadas desde su cuenta bancaria sin su consentimiento. Los mensajes de notificación llegaron de inmediato, informando que las transferencias fueron por un total de $2.500.000, distribuidos en dos pagos: uno de $1.400.000 y otro de $1.100.000.

La víctima relató que no realizó ninguna operación en ese momento, por lo que sospecha que su cuenta fue hackeada a través de este link fraudulento que, al parecer, accedió a sus datos bancarios.

El caso está siendo investigado por el personal de la División de Delitos Económicos, que ya comenzó las tareas pertinentes para identificar al responsable de las transacciones no autorizadas y recuperar el dinero sustraído.