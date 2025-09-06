Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 SEP 2025 | 20º
X
Locales

Empleados de la empresa Coteminas participaron de una jornada de inmunización laboral

En esta primera etapa, se logró la vacunación de un significativo número de operarios, garantizando la cobertura progresiva de los distintos turnos hasta alcanzar la totalidad de la planta.

Hoy 15:25
Vacuna

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda, a través de la Sala San Javier, llevó adelante una importante actividad en articulación con la empresa Coteminas, con el objetivo de inmunizar a todo el personal que presta servicios en la planta fabril.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En esta primera etapa, se logró la vacunación de un significativo número de operarios, garantizando la cobertura progresiva de los distintos turnos hasta alcanzar la totalidad de la planta.

“La vacunación en el entorno laboral” constituye una de las estrategias preventivas más eficaces frente a las enfermedades infecciosas. No solo protege a los trabajadores de manera individual, sino que también asegura un ambiente laboral saludable y productivo, evitando el ausentismo y reduciendo riesgos de transmisión en espacios colectivos.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “Trabajar con empresas de nuestra ciudad nos permite ampliar el alcance de la salud preventiva, asegurando que más bandeños estén protegidos. Queremos que cada espacio de trabajo sea también un espacio de cuidado y prevención. Y estas acciones son posibles gracias al compromiso de la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que impulsa un modelo de salud cercano, integral y al servicio de toda la comunidad”.

Desde la Sala San Javier se recomendó a los trabajadores industriales mantener actualizado su carnet de vacunación, cumplir con los esquemas recomendados y consultar a los médicos de referencia para fortalecer la prevención de enfermedades en el ámbito laboral.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto quedó afuera en Q1 y largará 18º en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1
  2. 2. En vivo: Central Córdoba enfrenta a Vélez por la Supercopa Argentina con la ilusión de volver a gritar campeón
  3. 3. Nelson Castro sobre la salud de Javier Milei: “El Presidente tiene un problema psíquico importante”
  4. 4. Estudiante santiagueño representará a la provincia en la Olimpiada Nacional de Física
  5. 5. En vivo: Güemes visita a Atlanta en un duelo clave por la permanencia en la Primera Nacional
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT