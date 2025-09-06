Empleados de la empresa Coteminas participaron de una jornada de inmunización laboral

En esta primera etapa, se logró la vacunación de un significativo número de operarios, garantizando la cobertura progresiva de los distintos turnos hasta alcanzar la totalidad de la planta.

Hoy 15:25

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda, a través de la Sala San Javier, llevó adelante una importante actividad en articulación con la empresa Coteminas, con el objetivo de inmunizar a todo el personal que presta servicios en la planta fabril.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En esta primera etapa, se logró la vacunación de un significativo número de operarios, garantizando la cobertura progresiva de los distintos turnos hasta alcanzar la totalidad de la planta.

“La vacunación en el entorno laboral” constituye una de las estrategias preventivas más eficaces frente a las enfermedades infecciosas. No solo protege a los trabajadores de manera individual, sino que también asegura un ambiente laboral saludable y productivo, evitando el ausentismo y reduciendo riesgos de transmisión en espacios colectivos.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “Trabajar con empresas de nuestra ciudad nos permite ampliar el alcance de la salud preventiva, asegurando que más bandeños estén protegidos. Queremos que cada espacio de trabajo sea también un espacio de cuidado y prevención. Y estas acciones son posibles gracias al compromiso de la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, que impulsa un modelo de salud cercano, integral y al servicio de toda la comunidad”.

Desde la Sala San Javier se recomendó a los trabajadores industriales mantener actualizado su carnet de vacunación, cumplir con los esquemas recomendados y consultar a los médicos de referencia para fortalecer la prevención de enfermedades en el ámbito laboral.