Alumnos del Jardín de Infantes “Rincón de Luz” visitaron las instalaciones de Alerta Banda

Hoy 15:28

Alumnos del Jardín de Infantes Municipal N°18 Rincón de Luz visitaron las instalaciones del Centro de Monitoreo y del Centro Meteorológico perteneciente a Alerta Banda.

Acompañados por un grupo de docentes los niños fueron recibidos por la subsecretaria de Ordenamiento Urbano y Seguridad, Carolina Montenegro, junto al encargado del laboratorio, quienes brindaron la bienvenida y explicaron las funciones que cumple el área a través de sus diferentes espacios.

En la oportunidad, se les explicó el rol que cumple el Sistema de Seguridad Alerta Banda, detallando los principales aspectos que se registran y monitorean a través de las cámaras en los distintos puntos de la ciudad de La Banda; y de cómo el material recopilado sirve para el esclarecimiento de hechos delictivos y accidentes de tránsito.

Como así también, el importante rol que cumple el Centro Meteorológico en la obtención de información clave para calificar el impacto de los fenómenos climáticos dentro del ejido municipal bandeño.