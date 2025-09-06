La Selección Argentina volvió a los entrenamientos pensando en el choque ante Ecuador

Tras golear a Venezuela en el último juego por los puntos de Lionel Messi en el país, el equipo de Scaloni quiere cerrar las Eliminatorias de la mejor manera posible y varios nombres piden pista.

Hoy 16:25

La Selección Argentina retomó este sábado los entrenamientos en Ezeiza, luego de la goleada frente a Venezuela, y ya se enfoca en el último compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026: la visita a Ecuador en Quito.

Sin la presencia de Lionel Messi, quien no será parte del encuentro por decisión del cuerpo técnico, Lionel Scaloni aún no definió el once titular, aunque varios nombres empiezan a perfilarse como titulares tras ser preservados en el Monumental.

Variantes en todas las líneas

En ataque, Lautaro Martínez tendría un lugar asegurado tras su buen ingreso ante la Vinotinto, donde convirtió el segundo gol albiceleste en su primera intervención. Junto a él podría reaparecer Julián Álvarez, aunque no se descarta que el entrenador opte por una dupla ofensiva con el “Toro” acompañado de otro mediapunta.

En el mediocampo, Alexis Mac Allister regresará al equipo tras no haber sumado minutos por llegar tarde desde Inglaterra y estar en recuperación de una molestia muscular. Su ingreso implicaría una rotación en una zona que tendrá cambios obligados.

En la defensa, la baja confirmada de Cristian “Cuti” Romero abre la puerta para Leonardo Balerdi, quien buscará consolidarse como alternativa luego de su gran actuación frente a Chile en junio.

Escenario en Quito

Además de la salida de Messi, tampoco estaría desde el arranque el juvenil Franco Mastantuono, mientras que Scaloni analizará en los próximos entrenamientos cómo reorganizar la ofensiva para enfrentar a un Ecuador que dirige Sebastián Beccacece, ya clasificado al Mundial.

Con la clasificación asegurada y un cierre exigente en la altura de Quito, el entrenador nacional probará variantes para seguir ajustando detalles de cara al gran objetivo: la Copa del Mundo 2026.