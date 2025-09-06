Cris Morena hizo su primera aparición pública tras la muerte de su nieta Mila en el show de Erreway

La productora sorprendió a todos en el Arena de Buenos Aires con un discurso lleno de emoción y recuerdos, en el marco del recital de Erreway.

Hoy 16:32

Cris Morena volvió a mostrarse en público por primera vez tras la muerte de su nieta Mila Yankelevich en un trágico accidente. La creadora de éxitos como Chiquititas y Rebelde Way se hizo presente en el recital que brindó Erreway en el Arena de Buenos Aires y, para sorpresa de todos los presentes, tomó el micrófono para compartir un discurso profundamente emotivo.

“¡Qué noche mágica, única, irrepetible, maravillosa! El cumple de Cami (Bordonoba) y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo, y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!”, expresó frente a un estadio colmado que la ovacionó.

Muy conmovida, recordó a su hija y a su nieta: “Mañana es el cumple de mi hija Romina que está con Mila y todos ustedes van a estar dándole su luz, gracias. A través de la música, la amistad, el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces nos importaban. Rebelde Way es amor. Es pasión que explota".

En su discurso, Cris también reflexionó sobre lo que significó Rebelde Way en su vida: “Me hizo rebelde, dejé lo cómodo. Aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba. La rebeldía no es un acto de confrontación, sino encontrar nuestro propio camino”.

Y agregó un mensaje a los jóvenes: “No se conformen nunca con lo que el mundo impone. Nuestra tierra necesita a los que tienen el coraje de soñar, de respetar su corazón y de correr riesgos para que la vida sea plena”.

El momento más emotivo llegó cuando, al borde de las lágrimas, cerró diciendo: “En un mundo que parece sordo, nudo y ciego, los rebeldes están vivos. ¡Los rebeldes están vivos! Por eso hay que resistir.”

Cris Morena

Tras sus palabras, Cris abrazó a Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonoba, y juntos interpretaron el tema Será de Dios en versión acústica. Antes de retirarse, la productora le obsequió a Cami un saco personalizado, igual al que ella vistió esa noche: “Para que no te olvides del coraje, de la pasión, del amor, de la vida, de todo”.