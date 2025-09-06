Brasil: hallaron un cadáver sentado sobre una tumba en un cementerio y el caso causa conmoción

El macabro hallazgo ocurrió en el Cementerio Público Morada das Verdes Colinas, en el barrio de Pedreiras. La Policía Civil investiga cómo apareció el cuerpo fuera de la fosa.

Hoy 17:16

Un insólito y aterrador hecho sacudió a la ciudad de Moreno, en Brasil, luego de que un sepulturero encontrara el cadáver de un hombre sentado sobre una tumba en pleno cementerio. La escena fue registrada durante la mañana del miércoles 27 de agosto en el Cementerio Público Morada das Verdes Colinas, ubicado en el barrio de Pedreiras.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El trabajador que iniciaba su jornada laboral fue quien descubrió el cuerpo y de inmediato dio aviso a las autoridades. La Policía Civil confirmó que la víctima fue identificada como Vladimir Vital, quien había sido enterrado en esa misma fosa días antes.

Según las primeras investigaciones, la tumba habría sido violada por desconocidos que sacaron el cuerpo, aunque todavía no se establecieron los motivos. “La investigación continuará hasta que el caso se aclare completamente”, señalaron desde la Policía Civil.

El municipio informó que tomó conocimiento de lo sucedido a través del reporte del sepulturero y que de inmediato se notificó a las fuerzas de seguridad. La denuncia fue radicada en la Comisaría de la 21ª Circunscripción de Moreno.

De acuerdo con el portal brasileño G1, hasta el momento no hay sospechosos identificados por este inquietante episodio.

Cabe destacar que el Código Penal de Brasil tipifica este tipo de hechos como delito. Según el artículo 212, el trato deshonroso, indigno o indecoroso hacia un cadáver constituye una falta grave contra el respeto a los muertos, y puede ser sancionado con penas de uno a tres años de prisión, además de multas.