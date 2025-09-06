Ingresar
Cipolletti: encontraron a un menor muerto con un golpe en la cabeza

El joven de 17 años tenía historial policial. Investigan si fue víctima de un ajuste de cuentas.

Hoy 18:21
Cipolletti

Un adolescente de 17 años fue encontrado muerto esta mañana en plena calle del barrio Costa Sur, en Cipolletti, en la provincia de Río Negro. Para los investigadores, el chico fue víctima de un crimen.

Las primeras pericias revelaron que tenía un “golpe en el lateral izquierdo”, explicaron fuentes policiales. Además, señalaron que había manchas de sangre en el lugar.

La Policía fue alertada sobre “un cadáver tendido en la vía pública” frente al centro comunitario del barrio, debajo del puente carretero que conecta la provincia con Neuquén, informó el Diario Río Negro.

Durante la etapa inicial de la investigación, la Policía reveló que el joven era “conocido en el ambiente delictivo”.

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que el lugar donde encontraron el cuerpo “fue resguardado”, informaron desde el organismo.

El Cuerpo de Investigación Forense se encargará de practicar la autopsia para determinar la causa y las circunstancias de la muerte.

