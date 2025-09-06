Desmantelan un kiosco de drogas en Clodomira y detienen a dos personas

El allanamiento fue en el barrio Villa Nueva. Hallaron 16 dosis de cocaína listas para la venta y casi $155 mil en efectivo.

Hoy 18:37

Un nuevo golpe al narcomenudeo se concretó en la ciudad de Clodomira durante un operativo realizado en horas de la noche del viernes y la madrugada del sábado, cuando efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas allanaron una vivienda ubicada en el barrio Villa Nueva.

En el lugar, los uniformados lograron secuestrar 16 envoltorios de cocaína fraccionada y lista para su comercialización, una balanza digital, siete teléfonos celulares y una suma de $154.900 en efectivo, presuntamente producto de la actividad ilícita.

Durante el procedimiento, que se realizó con la colaboración de la Comisaría Comunitaria N°16 de Clodomira, fue detenida una mujer de 37 años, sindicada como principal investigada, y quedó aprehendido un hombre de 39, ambos presuntamente vinculados al foco de venta de estupefacientes.

El operativo se llevó a cabo sin incidentes y fue ordenado en el marco de una causa judicial en curso. Todo el material secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia, que ahora deberá avanzar con las medidas correspondientes respecto a los detenidos y al avance de la investigación.