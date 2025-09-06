Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 SEP 2025 | 21º
X
Somos Deporte

Doblete de Cristiano Ronaldo para Portugal ante Armenia: a cuánto está de los mil goles y la diferencia con Messi

El capitán del seleccionado luso convirtió dos tantos para el 5-0 frente a Armenia como visitante, en el arranque del Grupo F por las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026.

Hoy 17:57

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista con la camiseta de Portugal, al marcar dos goles en la victoria por 5-0 como visitante frente a Armenia, en el debut del Grupo F de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026. El capitán luso continúa agigantando su leyenda y se acerca cada vez más a la histórica barrera de los mil tantos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El delantero abrió su cuenta a los 21 minutos de la primera parte, con una aparición precisa en el área, y repitió apenas al minuto del complemento con un potente remate desde afuera. Los restantes goles del conjunto portugués fueron obra de João Félix, en dos oportunidades (10’ y 74’), y João Cancelo (32’).

Con este doblete, Ronaldo alcanzó los 942 goles oficiales en su carrera y quedó a solo 58 de los mil. Además, amplió a 63 la diferencia con Lionel Messi, quien días atrás había convertido un doblete en la goleada de la Selección Argentina frente a Venezuela.

El Grupo F de las Eliminatorias de la UEFA está integrado por Portugal, Armenia, Irlanda y Hungría. El primero en la tabla clasificará de manera directa al Mundial 2026, mientras que el segundo deberá buscar su lugar a través de los playoffs.

TEMAS Cristiano Ronaldo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba fue protagonista, pero pagó caro sus errores y cayó ante Vélez en la final de la Supercopa Argentina
  2. 2. Franco Colapinto quedó afuera en Q1 y largará 18º en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1
  3. 3. Güemes sufrió una dura derrota ante Atlanta y se complica en la lucha por la permanencia
  4. 4. Nelson Castro sobre la salud de Javier Milei: “El Presidente tiene un problema psíquico importante”
  5. 5. Estudiante santiagueño representará a la provincia en la Olimpiada Nacional de Física
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT