Lautaro Martínez sacó pecho: "Estoy entre los cinco mejores delanteros del mundo"

El Toro superó a Diego Maradona en la tabla de goleadores históricos de la Selección Argentina y habló sobre el Balón de Oro como también de dónde se encuentra dentro de la élite.

Hoy 19:27

Lautaro Martínez atraviesa un momento brillante con la Selección Argentina y con el Inter de Milán. El Toro convirtió en la goleada albiceleste ante Venezuela y con ese tanto dejó atrás las marcas de Diego Maradona y Gonzalo Higuaín, quedándose de manera definitiva con el quinto puesto en la tabla de goleadores históricos del combinado nacional.

El delantero de Bahía Blanca habló con France Football sobre su presente y se animó a ubicar su nombre en la élite mundial: “Entre los cinco mejores delanteros. No quiero dar nombres. Cada uno clasifica como quiere; hay atacantes de primer nivel. Pero lo que hice en los últimos años me permite estar entre los cinco mejores”, aseguró.

Martínez también confesó sentirse en ocasiones infravalorado, aunque evitó dramatizar: “Quizás sea cuestión de imagen, de marketing, que no me lleva donde merezco. Pero siempre lo doy todo por mis compañeros y mi camiseta. Aspiro a ser más reconocido, pero sobre todo me gustaría que me reconozcan como una persona buena y educada”, señaló el atacante de 28 años.

Pensando en la inminente entrega del Balón de Oro, el ex Racing Club recordó su séptimo puesto en 2024, algo que le dejó un sabor amargo pese a su gran temporada: “Esperaba terminar mejor. Respeto la decisión de los jueces, pero hice una gran campaña, con la Serie A, la Copa América y muchos goles. Merezco un buen puesto este año”, sentenció.

El Toro Martínez, campeón en Italia y pieza clave en la Albiceleste, sigue consolidándose como uno de los grandes delanteros del fútbol mundial y ahora va por un nuevo desafío: el reconocimiento pleno en el podio de los mejores.