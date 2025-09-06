Atropelló a una familia, huyó y terminó chocando un camión: un niño está grave

El conductor, que presentaba signos de ebriedad, quedó atrapado entre los hierros tras un violento choque en La Banda. El menor está en terapia intensiva.

Hoy 19:33

Un brutal siniestro vial sacudió la tarde del sábado y dejó a una familia destruida. Un automovilista embistió a tres personas en Av. Moreno y Posadas, se dio a la fuga a toda velocidad y terminó chocando de frente contra un camión cargado con postes en Ruta 34 vieja, a la altura de El Polear, en La Banda.

Las víctimas del primer choque fueron identificadas como María Fernanda Funes (32), con lesiones en la mano; Federico Ruiz (31), con politraumatismos y excoriaciones; y su pequeño hijo de 6 años, quien fue trasladado en estado crítico al Hospital Cepsi tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, una fractura en el brazo y una herida cortante en la cabeza. El menor permanece internado en terapia intensiva.

Gracias a las cámaras de seguridad, personal policial logró identificar el vehículo: una Renault Duster oscura, que fue hallada poco después tras haber protagonizado un segundo choque frontal contra un camión Mercedes 1114. El impacto fue de tal magnitud que el conductor quedó atrapado entre los hierros retorcidos.

El responsable fue identificado como Claudio José Ledesma (51), con domicilio en el barrio Juan Díaz de Solís, quien presentaba signos evidentes de ebriedad. Fue rescatado por Bomberos y derivado al Hospital Regional con fracturas múltiples, quedando bajo custodia policial.

La fiscal de turno, Dra. Fernanda Vittar, ordenó su aprehensión inmediata, la extracción de sangre para test de alcoholemia, el secuestro de ambos vehículos y la incorporación de todas las imágenes de videovigilancia a la causa.

El caso fue caratulado como siniestro vial con lesionados, pero la situación judicial del conductor podría agravarse en las próximas horas ante el delicado estado del niño.