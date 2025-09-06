Jeddah Tower: así será el edificio más alto del mundo que superará al Burj Khalifa

La Jeddah Tower retomó su construcción en Arabia Saudita y se proyecta como el rascacielos más alto del planeta con 1.000 metros de altura, destronando al icónico Burj Khalifa de Dubái.

El sueño de construir el edificio más alto del mundo vuelve a tomar fuerza en Arabia Saudita. La Jeddah Tower, ubicada en la ciudad costera de Yeda, retomó oficialmente sus obras en 2025 tras años de suspensión por factores políticos y financieros. Con un diseño que alcanzará los 1.000 metros de altura, el proyecto busca superar al Burj Khalifa de Dubái, que hasta ahora ostenta el récord mundial con 828 metros.

La torre, diseñada por el reconocido arquitecto Adrian Smith, será un complejo urbano de lujo que incluirá hoteles de cinco estrellas, oficinas corporativas, residencias exclusivas y una plataforma de observación panorámica que promete vistas únicas del Mar Rojo.

Originalmente iniciada en 2013, la construcción quedó interrumpida en 2017, pero ahora se reactivó con la meta de finalizarla en 2028, en línea con los objetivos de la Visión 2030 del país, que apunta a diversificar la economía y potenciar el turismo.

Un desafío arquitectónico y económico sin precedentes

La Jeddah Tower no solo destaca por su imponente altura, sino también por los desafíos técnicos que implica: desde el uso de materiales capaces de resistir vientos extremos, hasta la logística para elevar toneladas de hormigón a cotas nunca antes alcanzadas. El ritmo de obra exige levantar un piso en apenas días, lo que demanda una enorme coordinación de personal y maquinaria especializada.

Además, este megaproyecto se presenta como un motor económico clave para la región, generando miles de puestos de trabajo e impulsando el mercado inmobiliario de lujo. Arabia Saudita apuesta a que el rascacielos se convierta en un símbolo global de modernidad y desarrollo, atrayendo inversiones, turistas y nuevos negocios.

Con su regreso a obra, la Jeddah Tower confirma que la ambición de conquistar el cielo sigue intacta. Si se cumplen los plazos, en apenas unos años el mundo será testigo de cómo este coloso arquitectónico se erige como el nuevo edificio más alto del planeta, cambiando para siempre la línea del horizonte.